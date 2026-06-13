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ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин - РИА Новости Крым, 13.06.2026
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T11:46
2026-06-13T11:46
2026-06-13T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.Национальный природный парк "Святые горы" расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России, а также в парке были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, причем которые являются достаточно дорогими для всех жителей (региона – ред.). Национальный парк "Святые горы" - противник достаточно серьезно его повредил", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.
Национальный природный парк "Святые горы" расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России, а также в парке были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья.
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