Рейтинг@Mail.ru
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-serezno-povredili-natspark-svyatye-gory-v-dnr---pushilin-1156825518.html
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин - РИА Новости Крым, 13.06.2026
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T11:46
2026-06-13T11:46
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127225728_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_873408ef644f4527f2291811363d69fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.Национальный природный парк "Святые горы" расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России, а также в парке были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127225728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad79ab06abd17b5ec58ea2b1b352b9a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин

ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин

11:46 13.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк "Святые горы", расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, причем которые являются достаточно дорогими для всех жителей (региона – ред.). Национальный парк "Святые горы" - противник достаточно серьезно его повредил", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ.
Национальный природный парк "Святые горы" расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. Там произрастает свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России, а также в парке были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными эпохами – от времени палеолита до Средневековья.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Атаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Путин оценил ситуацию в зоне СВО
14:01"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ
13:51"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
13:39Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен
13:14Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса
13:06Отбой тревоги объявлен в Севастополе
13:04Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
12:43"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя
12:13Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
11:58Воздушную тревогу объявили в Севастополе
11:46ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
11:23Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области
11:08Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
10:45Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии
10:20Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ
10:04Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
09:54На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
09:42Где купить бензин в Саках - адреса
09:37Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
09:18ВСУ снова атаковали мосты в Крым
Лента новостейМолния