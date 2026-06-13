https://crimea.ria.ru/20260613/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-obyavlena-vtoroy-raz-za-utro---rabotaet-pvo-1156822240.html
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО - РИА Новости Крым, 13.06.2026
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
В Севастополе второй раз с начала суток звучат сигналы воздушной тревоги, ПВО отражает атаку ВСУ. Об этом пишет в своем канале в МАКС губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:05
2026-06-13T07:05
2026-06-13T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз с начала суток звучат сигналы воздушной тревоги, ПВО отражает атаку ВСУ. Об этом пишет в своем канале в МАКС губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
07:05 13.06.2026 (обновлено: 07:28 13.06.2026)