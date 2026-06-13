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В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО - РИА Новости Крым, 13.06.2026
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
В Севастополе второй раз с начала суток звучат сигналы воздушной тревоги, ПВО отражает атаку ВСУ. Об этом пишет в своем канале в МАКС губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:05
2026-06-13T07:28
михаил развожаев
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз с начала суток звучат сигналы воздушной тревоги, ПВО отражает атаку ВСУ. Об этом пишет в своем канале в МАКС губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, пво, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО

В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО

07:05 13.06.2026 (обновлено: 07:28 13.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз с начала суток звучат сигналы воздушной тревоги, ПВО отражает атаку ВСУ. Об этом пишет в своем канале в МАКС губернатор города Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя!", - написал он.
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177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
Михаил РазвожаевПВОСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымАтаки ВСУ на Крым
 
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