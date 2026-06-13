https://crimea.ria.ru/20260613/v-podmoskove-oskvernen-pamyatnik-uchastnikam-spetsoperatsii--1156830734.html

В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации

В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 13.06.2026

В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации

Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника участникам СВО в Подмосковье. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T18:40

2026-06-13T18:40

2026-06-13T18:40

новости сво

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника участникам СВО в Подмосковье. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.Сообщается, что в Орехово-Зуево мужчина "совершил действия, направленные на осквернение мемориального комплекса, посвященного "Памяти воинам погибшим в зоне специальной военной операции", о чем сообщили ряд СМИ."Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.Отмечается, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – подчеркнули в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, память, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), памятники, новости, подмосковье