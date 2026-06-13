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В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации
В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 13.06.2026
В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации
Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника участникам СВО в Подмосковье. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T18:40
2026-06-13T18:40
2026-06-13T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника участникам СВО в Подмосковье. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.Сообщается, что в Орехово-Зуево мужчина "совершил действия, направленные на осквернение мемориального комплекса, посвященного "Памяти воинам погибшим в зоне специальной военной операции", о чем сообщили ряд СМИ."Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.Отмечается, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – подчеркнули в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников На осквернителей Обелиска Славы в Феодосии возбудили уголовное дело
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новости сво, память, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), памятники, новости, подмосковье
В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации
В Подмосковье осквернен памятник участрникам СВО – СК взял на контроль расследование дела
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым.
Следственный комитет России взял на контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника участникам СВО в Подмосковье. Об этом сообщает
Информационный центр ведомства.
Сообщается, что в Орехово-Зуево мужчина "совершил действия, направленные на осквернение мемориального комплекса, посвященного "Памяти воинам погибшим в зоне специальной военной операции", о чем сообщили ряд СМИ.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
Отмечается, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – подчеркнули в СК.
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