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В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья

В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья - РИА Новости Крым, 13.06.2026

В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья

На берегу Азовского моря на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей находится порядка сорока песчаных кос, у которых огромный туристический потенциал. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T20:55

2026-06-13T20:55

2026-06-13T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На берегу Азовского моря на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей находится порядка сорока песчаных кос, у которых огромный туристический потенциал. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.По его словам, в рамках большой экспедиции, которую РГО проводило в Херсонской, Запорожской областях и в ДНР, специалисты насчитали порядка восьми туристических коридоров. Так, в число объектов, которые могут быть интересны туристам, попали не только маяки Приазовья, но и местные песчаные косы.Кроме того, по его словам, сейчас с минкурортов Крыма обсуждаются возможности развития круглогодичного бальнеологического направления — это минеральных вод и лечебных грязей Приазовья."Все мы хорошо знаем сакские лечебные грязи. Но и на Керченском полуострове шесть месторождений таких целебных грязей. И Чокракское озеро не самое большое. Это только в Крыму. А в пределах всего Приазовья таких месторождений грязи и минеральных вод - несколько десятков", - уточнил ученый.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что источники с минеральной водой были популярны в Крыму и за его пределами в советское время. Сейчас возрождение статуса бальнеологического курорта полуострова возможно и достаточно перспективно, это может стать дополнительным фактором привлечения туристов в Крым на круглогодичной основе. Как рассказывал корреспонденту РИА Новости Крым министр курортов и туризма Херсонщины Сергей Запускалов, в регионе определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязные танцы" в Крыму: почему стоит побывать на Чокракском озереПолезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, азовское море, бальнеология, туризм, внутренний туризм, геннадий самохин, мнения