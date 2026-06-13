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В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья
В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья - РИА Новости Крым, 13.06.2026
В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья
На берегу Азовского моря на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей находится порядка сорока песчаных кос, у которых огромный туристический потенциал. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T20:55
2026-06-13T20:55
новости
азовское море
бальнеология
туризм
внутренний туризм
геннадий самохин
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На берегу Азовского моря на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей находится порядка сорока песчаных кос, у которых огромный туристический потенциал. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.По его словам, в рамках большой экспедиции, которую РГО проводило в Херсонской, Запорожской областях и в ДНР, специалисты насчитали порядка восьми туристических коридоров. Так, в число объектов, которые могут быть интересны туристам, попали не только маяки Приазовья, но и местные песчаные косы.Кроме того, по его словам, сейчас с минкурортов Крыма обсуждаются возможности развития круглогодичного бальнеологического направления — это минеральных вод и лечебных грязей Приазовья."Все мы хорошо знаем сакские лечебные грязи. Но и на Керченском полуострове шесть месторождений таких целебных грязей. И Чокракское озеро не самое большое. Это только в Крыму. А в пределах всего Приазовья таких месторождений грязи и минеральных вод - несколько десятков", - уточнил ученый.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что источники с минеральной водой были популярны в Крыму и за его пределами в советское время. Сейчас возрождение статуса бальнеологического курорта полуострова возможно и достаточно перспективно, это может стать дополнительным фактором привлечения туристов в Крым на круглогодичной основе. Как рассказывал корреспонденту РИА Новости Крым министр курортов и туризма Херсонщины Сергей Запускалов, в регионе определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязные танцы" в Крыму: почему стоит побывать на Чокракском озереПолезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
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4.7
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новости, азовское море, бальнеология, туризм, внутренний туризм, геннадий самохин, мнения
В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья

В Приазовье находится 40 песчаных кос с огромным туристическим потенциалом - РГО

20:55 13.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроцесс добычи целебной грязи Сакского озера
Процесс добычи целебной грязи Сакского озера - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На берегу Азовского моря на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей находится порядка сорока песчаных кос, у которых огромный туристический потенциал. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.
По его словам, в рамках большой экспедиции, которую РГО проводило в Херсонской, Запорожской областях и в ДНР, специалисты насчитали порядка восьми туристических коридоров. Так, в число объектов, которые могут быть интересны туристам, попали не только маяки Приазовья, но и местные песчаные косы.
"Песчаные косы есть по всему Азовскому побережью. И с точки зрения аттрактивности — это, конечно, уникальные объекты. Мы их здесь насчитали более 40. Из них, наверное, только две-три используются для рекреации, да и то не в полную силу, хотя все они очень интересны и красивы", - сказал Самохин.
Кроме того, по его словам, сейчас с минкурортов Крыма обсуждаются возможности развития круглогодичного бальнеологического направления — это минеральных вод и лечебных грязей Приазовья.
"Все мы хорошо знаем сакские лечебные грязи. Но и на Керченском полуострове шесть месторождений таких целебных грязей. И Чокракское озеро не самое большое. Это только в Крыму. А в пределах всего Приазовья таких месторождений грязи и минеральных вод - несколько десятков", - уточнил ученый.
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что источники с минеральной водой были популярны в Крыму и за его пределами в советское время. Сейчас возрождение статуса бальнеологического курорта полуострова возможно и достаточно перспективно, это может стать дополнительным фактором привлечения туристов в Крым на круглогодичной основе. Как рассказывал корреспонденту РИА Новости Крым министр курортов и туризма Херсонщины Сергей Запускалов, в регионе определили 13 месторождений бальнеологических ресурсов, в том числе уникальных целебных грязей, рапы и минеральных вод, которые будут исследованы, должным образом оформлены и предложены потенциальным инвесторам.
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НовостиАзовское мореБальнеологияТуризмВнутренний туризмГеннадий СамохинМнения
 
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