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В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще
В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще - РИА Новости Крым, 13.06.2026
В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще
Широкая информационная компания по важности своевременной вакцинации домашних животных от инфекционных заболеваний позволила снизить заболеваемость среди... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T19:55
2026-06-13T19:55
крым
валерий иванов
животные
вакцинация
бешенство в крыму
новости крыма
госкомитет ветеринарии республики крым
ветеринария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Широкая информационная компания по важности своевременной вакцинации домашних животных от инфекционных заболеваний позволила снизить заболеваемость среди питомцев на 30% с прошлого года в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов."С прошлого года на 30% снизилась заболеваемость домашних животных. Это очень хороший показатель. Эта работа должна продолжаться. Не может быть ни безнадзорных, ни домашних собак и кошек, которые не вакцинированы", - сказал он.Гость эфира напомнил, что еще с советского периода существует эта эффективная мера защиты населения от различных грозных заболеваний, в том числе бешенства, передающихся от животных человеку.К сожалению, отметил Валерий Иванов, сейчас в Крыму еще есть не совсем грамотные в области биобезопасности люди, которые пропагандируют разведение и кормление котов и собак возле подъездов, в подвалах жилых домов."Если вам очень этого хочется, возьмите животное к себе домой и делайте это дома, провакцинируйте это животное. Даже если у вас возле подъезда подкармливаются какие-то животные, несложно раз в год привезти этих животных и вакцинировать. Если мы по-доброму отнесемся к друг другу - эта проблема уменьшится, а если мы еще и провакцинируем своих животных, то по сути мы защитим себя", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животныхВ Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомцаДикая лиса искусала собак и закрыла на карантин село в Севастополе
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96
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крым, валерий иванов, животные, вакцинация, бешенство в крыму, новости крыма, госкомитет ветеринарии республики крым , ветеринария
В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще

В Крыму на 30% снизилась заболеваемость домашних животных за прошлый год

19:55 13.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка от бешенства
Прививка от бешенства - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Широкая информационная компания по важности своевременной вакцинации домашних животных от инфекционных заболеваний позволила снизить заболеваемость среди питомцев на 30% с прошлого года в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
"С прошлого года на 30% снизилась заболеваемость домашних животных. Это очень хороший показатель. Эта работа должна продолжаться. Не может быть ни безнадзорных, ни домашних собак и кошек, которые не вакцинированы", - сказал он.
Гость эфира напомнил, что еще с советского периода существует эта эффективная мера защиты населения от различных грозных заболеваний, в том числе бешенства, передающихся от животных человеку.
"Надо создать вокруг людей барьер. Вакцинированные животные, то есть это собаки, кошки, либо выпасные животные, коровы, овцы должны быть провакцинированы от бешенства", - пояснил он.
К сожалению, отметил Валерий Иванов, сейчас в Крыму еще есть не совсем грамотные в области биобезопасности люди, которые пропагандируют разведение и кормление котов и собак возле подъездов, в подвалах жилых домов.
"Если вам очень этого хочется, возьмите животное к себе домой и делайте это дома, провакцинируйте это животное. Даже если у вас возле подъезда подкармливаются какие-то животные, несложно раз в год привезти этих животных и вакцинировать. Если мы по-доброму отнесемся к друг другу - эта проблема уменьшится, а если мы еще и провакцинируем своих животных, то по сути мы защитим себя", - заключил он.
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КрымВалерий ИвановЖивотныеВакцинацияБешенство в КрымуНовости КрымаГоскомитет ветеринарии Республики КрымВетеринария
 
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