https://crimea.ria.ru/20260613/v-krymu-koshek-i-sobak-stali-vaktsinirovat-chasche--1156567848.html

В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще

В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще - РИА Новости Крым, 13.06.2026

В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще

Широкая информационная компания по важности своевременной вакцинации домашних животных от инфекционных заболеваний позволила снизить заболеваемость среди... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T19:55

2026-06-13T19:55

2026-06-13T19:55

крым

валерий иванов

животные

вакцинация

бешенство в крыму

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госкомитет ветеринарии республики крым

ветеринария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Широкая информационная компания по важности своевременной вакцинации домашних животных от инфекционных заболеваний позволила снизить заболеваемость среди питомцев на 30% с прошлого года в Крыму. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов."С прошлого года на 30% снизилась заболеваемость домашних животных. Это очень хороший показатель. Эта работа должна продолжаться. Не может быть ни безнадзорных, ни домашних собак и кошек, которые не вакцинированы", - сказал он.Гость эфира напомнил, что еще с советского периода существует эта эффективная мера защиты населения от различных грозных заболеваний, в том числе бешенства, передающихся от животных человеку.К сожалению, отметил Валерий Иванов, сейчас в Крыму еще есть не совсем грамотные в области биобезопасности люди, которые пропагандируют разведение и кормление котов и собак возле подъездов, в подвалах жилых домов."Если вам очень этого хочется, возьмите животное к себе домой и делайте это дома, провакцинируйте это животное. Даже если у вас возле подъезда подкармливаются какие-то животные, несложно раз в год привезти этих животных и вакцинировать. Если мы по-доброму отнесемся к друг другу - эта проблема уменьшится, а если мы еще и провакцинируем своих животных, то по сути мы защитим себя", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животныхВ Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомцаДикая лиса искусала собак и закрыла на карантин село в Севастополе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, валерий иванов, животные, вакцинация, бешенство в крыму, новости крыма, госкомитет ветеринарии республики крым , ветеринария