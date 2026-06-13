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Туристы выбирают для одиночных поездок курорты Крыма и Севастополя

Туристы выбирают для одиночных поездок курорты Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Туристы выбирают для одиночных поездок курорты Крыма и Севастополя

Крымские курорты Ялта, Алушта, Феодосия, а также Севастополь, вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных поездок. Такие данные приводит... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T15:13

2026-06-13T15:13

2026-06-13T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Крымские курорты Ялта, Алушта, Феодосия, а также Севастополь, вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных поездок. Такие данные приводит российский сервис бронирования Твил.Ру.При этом, аналитики сервиса отмечают, что популярность одиночных путешествий ежегодно увеличивается.В июне текущего года самым популярным направлением для одиночных путешествий стал Санкт-Петербург, собравший 12% одиночных бронирований июня. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 11% бронирований. На третьем месте оказалась Ялта, за которой 4% одиночных бронирований первого летнего месяца, говорится в сообщении.На восьмой строчке рейтинга оказалась Феодосия, а замыкает десятку лидеров Севастополь.В Ялте средний чек за суточное размещение составил 3418 рублей, в Алушта – 4725 рублей, в Феодосия – 2545 рублей, а в Севастополе – 3148 рублей.На первом месте рейтинга Санкт-Петербург, со средней ценой за номер 3510 рублей в сутки. В Сочи туристы платят за номер в среднем 2726 рублей в сутки, в Москве – 3351 рублей, в Анапе – 2161 рублей, в кубанской Ольгинке – 2927 рублей, а в Калининграде 3617 рублей.Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта вошли в десятку популярных направлений для отдыха с 13 по 15 июня.Ранее крымские курорты Алушта, Судак и Алупка возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха текущим летом. Самыми популярными городами Крыма для летнего отдыха стали Ялта, Евпатория и Севастополь, также в пятерку вошли Алушта и Феодосия, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026Города Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летомКрымские отели в топе: куда едут россияне и сколько это стоит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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