https://crimea.ria.ru/20260613/turisty-i-moshenniki-kak-zaschititsya-ot-obmana-na-otdykhe-1156555539.html

Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

Цифровизация и новые технологии позволяют туристам заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, приобретать туры, заказывать экскурсии. Но, к сожалению,... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T07:43

2026-06-13T07:43

2026-06-13T07:43

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Цифровизация и новые технологии позволяют туристам заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, приобретать туры, заказывать экскурсии. Но, к сожалению, есть риск попасться на уловку мошенников, активизирующихся именно в период курортного сезона. О наиболее частых схемах обмана и способах защиты от них в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук."Много информации было о том, когда в преддверии курортного сезона создавались сайты-дублеры известных гостиниц, которые внешне сложно было отличить от настоящих сайтов, они создавались буквально на несколько дней, собирали предоплату с туристов и благополучно исчезали. Действительно, такие случаи были", – подтвердила спикер.Первым способом защиты от подобных моментов, особенно при бронировании гостиниц, гостья студии назвала подробное изучение информации о средстве размещения.Также Надежда Анельчук обратила внимание, что необходимо изучать сайты гостиниц, санаториев и турагентств, внимательно читать отзывы их клиентов, а при необходимости связаться с организацией напрямую по телефону."Если говорить о Крыме, у нас есть перечень всех отелей, информация об официальных сайтах санаториев, перечень туроператоров, турагентств. У нас есть реестр, где можно посмотреть информацию о классификации средств размещения. Поэтому, если потратить немного времени, то можно свести к минимуму риски столкнуться с мошенниками именно при бронировании гостиниц, туров. На сегодняшний день, я считаю, что потребитель в этой области достаточно вооружен", – сказала собеседница.Член экспертного совета Общественной палаты РК также напомнила, что несоответствие "звездности" гостиницы является прямым нарушением прав потребителя."Если возникает такая ситуация, что турист приехал в пятизвездочный отель, а там, по факту, полное несоответствие – это однозначный повод для обращения. В данной ситуации можно написать обращение в Министерство курортов, потому что такую работу со средствами размещения они регулярно ведут в части классификации", – сказала спикер.Наиболее частые способы обмана туристов, добавила Надежда Анельчук, связаны с гостиничными услугами, с обменом и возвратом некачественных товаров и предоставлением большого спектра других услуг."Это не только проживание. Это различное экскурсионное обслуживание, приобретение большого количества сопутствующих товаров, которые необходимы для отдыха, оказание услуг питания. Конечно, всегда нужно помнить о том, что в соответствии с законом о защите прав потребителей у туристов есть большое количество возможностей свои права защитить, будь то реализация услуг либо реализация товаров", – отметила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентстваКто чаще всего становится жертвой мошенников в КрымуМошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта