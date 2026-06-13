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Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе
Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе
Цифровизация и новые технологии позволяют туристам заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, приобретать туры, заказывать экскурсии. Но, к сожалению,... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:43
2026-06-13T07:43
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Цифровизация и новые технологии позволяют туристам заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, приобретать туры, заказывать экскурсии. Но, к сожалению, есть риск попасться на уловку мошенников, активизирующихся именно в период курортного сезона. О наиболее частых схемах обмана и способах защиты от них в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук."Много информации было о том, когда в преддверии курортного сезона создавались сайты-дублеры известных гостиниц, которые внешне сложно было отличить от настоящих сайтов, они создавались буквально на несколько дней, собирали предоплату с туристов и благополучно исчезали. Действительно, такие случаи были", – подтвердила спикер.Первым способом защиты от подобных моментов, особенно при бронировании гостиниц, гостья студии назвала подробное изучение информации о средстве размещения.Также Надежда Анельчук обратила внимание, что необходимо изучать сайты гостиниц, санаториев и турагентств, внимательно читать отзывы их клиентов, а при необходимости связаться с организацией напрямую по телефону."Если говорить о Крыме, у нас есть перечень всех отелей, информация об официальных сайтах санаториев, перечень туроператоров, турагентств. У нас есть реестр, где можно посмотреть информацию о классификации средств размещения. Поэтому, если потратить немного времени, то можно свести к минимуму риски столкнуться с мошенниками именно при бронировании гостиниц, туров. На сегодняшний день, я считаю, что потребитель в этой области достаточно вооружен", – сказала собеседница.Член экспертного совета Общественной палаты РК также напомнила, что несоответствие "звездности" гостиницы является прямым нарушением прав потребителя."Если возникает такая ситуация, что турист приехал в пятизвездочный отель, а там, по факту, полное несоответствие – это однозначный повод для обращения. В данной ситуации можно написать обращение в Министерство курортов, потому что такую работу со средствами размещения они регулярно ведут в части классификации", – сказала спикер.Наиболее частые способы обмана туристов, добавила Надежда Анельчук, связаны с гостиничными услугами, с обменом и возвратом некачественных товаров и предоставлением большого спектра других услуг."Это не только проживание. Это различное экскурсионное обслуживание, приобретение большого количества сопутствующих товаров, которые необходимы для отдыха, оказание услуг питания. Конечно, всегда нужно помнить о том, что в соответствии с законом о защите прав потребителей у туристов есть большое количество возможностей свои права защитить, будь то реализация услуг либо реализация товаров", – отметила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентстваКто чаще всего становится жертвой мошенников в КрымуМошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
совет эксперта
Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

Как обезопасить себя от фейковых услуг и товаров во время отдыха

07:43 13.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в горах
Туристы на экскурсии в горах - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Цифровизация и новые технологии позволяют туристам заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, приобретать туры, заказывать экскурсии. Но, к сожалению, есть риск попасться на уловку мошенников, активизирующихся именно в период курортного сезона. О наиболее частых схемах обмана и способах защиты от них в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.
"Много информации было о том, когда в преддверии курортного сезона создавались сайты-дублеры известных гостиниц, которые внешне сложно было отличить от настоящих сайтов, они создавались буквально на несколько дней, собирали предоплату с туристов и благополучно исчезали. Действительно, такие случаи были", – подтвердила спикер.
Первым способом защиты от подобных моментов, особенно при бронировании гостиниц, гостья студии назвала подробное изучение информации о средстве размещения.
"Как правило, мошеннические сайты-дублеры "берут" клиентов яркими вывесками о скидках, каких-то "горящих" предложениях. И этими предложениями создается иллюзия, что оно действует буквально в течение часа, что нужно быстро принимать решение. Это приводит к тому, что у потребителя времени для того, чтобы осознать, что он может столкнуться с мошенниками. Всегда советую – остановиться и внимательно изучить информацию об исполнителе", – советует специалист.
Также Надежда Анельчук обратила внимание, что необходимо изучать сайты гостиниц, санаториев и турагентств, внимательно читать отзывы их клиентов, а при необходимости связаться с организацией напрямую по телефону.
"Если говорить о Крыме, у нас есть перечень всех отелей, информация об официальных сайтах санаториев, перечень туроператоров, турагентств. У нас есть реестр, где можно посмотреть информацию о классификации средств размещения. Поэтому, если потратить немного времени, то можно свести к минимуму риски столкнуться с мошенниками именно при бронировании гостиниц, туров. На сегодняшний день, я считаю, что потребитель в этой области достаточно вооружен", – сказала собеседница.
Член экспертного совета Общественной палаты РК также напомнила, что несоответствие "звездности" гостиницы является прямым нарушением прав потребителя.
"Если возникает такая ситуация, что турист приехал в пятизвездочный отель, а там, по факту, полное несоответствие – это однозначный повод для обращения. В данной ситуации можно написать обращение в Министерство курортов, потому что такую работу со средствами размещения они регулярно ведут в части классификации", – сказала спикер.
Наиболее частые способы обмана туристов, добавила Надежда Анельчук, связаны с гостиничными услугами, с обменом и возвратом некачественных товаров и предоставлением большого спектра других услуг.
"Это не только проживание. Это различное экскурсионное обслуживание, приобретение большого количества сопутствующих товаров, которые необходимы для отдыха, оказание услуг питания. Конечно, всегда нужно помнить о том, что в соответствии с законом о защите прав потребителей у туристов есть большое количество возможностей свои права защитить, будь то реализация услуг либо реализация товаров", – отметила специалист.
Гостья студии напомнила о возможности консультации по горячей линии. "Если вдруг возникают какие-то вопросы, необходимы консультации, у нас работает горячая линия +7(978) 8465046, в рабочие дни можно позвонить, получить консультацию, как в части приобретения товара, так и в части оказания услуг", – подытожила эксперт.
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Совет эксперта
 
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