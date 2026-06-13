https://crimea.ria.ru/20260613/tramp-anonsiroval-podpisanie-soglasheniya-mezhdu-ssha-i-iranom-1156831894.html
Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном
Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном для урегулирования конфликта запланировано на воскресенье, 14 июня... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T20:44
2026-06-13T20:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном для урегулирования конфликта запланировано на воскресенье, 14 июня. Об этом он написал в соцсети X.Он отметил, что соглашение не предусматривает передачу Ирану денег, и выразил надежду на то, что "процесс пройдет быстро, легко и без осложнений"."В противном случае мы всегда можем использовать альтернативный метод", – добавил Трамп. – Надеюсь, нам больше не придется к этому (силовому методу - ред.) прибегать".По словам американского лидера, новые договоренности будут принципиально отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий, который США заключили с Ираном при администрации экс-президента Барака Обамы.Тот документ предполагал значительное ограничение ядерной программы Тегерана, теперь же, по словам Трампа, новое соглашение вовсе не позволит Ирану получить ядерное оружие."Они (Иран – ред.) больше не хотят ядерного оружия и не будут его иметь – ни через покупку, ни через разработку, ни через любые другие формы приобретения", – заявил Трамп.Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом - чем ответят СШАНакануне представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил СМИ, что иранские и американские власти согласовали и утвердили основные пункты меморандума о взаимопонимании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
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дональд трамп, политика, сша, иран, в мире
Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном
Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня
20:44 13.06.2026 (обновлено: 20:50 13.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном для урегулирования конфликта запланировано на воскресенье, 14 июня. Об этом он написал в соцсети X.
"Подписание сделки запланировано на завтра. Сразу же после подписания Ормузский пролив откроется для всех", – сообщил Трамп.
Он отметил, что соглашение не предусматривает передачу Ирану денег, и выразил надежду на то, что "процесс пройдет быстро, легко и без осложнений".
"В противном случае мы всегда можем использовать альтернативный метод", – добавил Трамп. – Надеюсь, нам больше не придется к этому (силовому методу - ред.) прибегать".
По словам американского лидера, новые договоренности будут принципиально отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий, который США заключили с Ираном при администрации экс-президента Барака Обамы.
Тот документ предполагал значительное ограничение ядерной программы Тегерана, теперь же, по словам Трампа, новое соглашение вовсе не позволит Ирану получить ядерное оружие.
"Они (Иран – ред.) больше не хотят ядерного оружия и не будут его иметь – ни через покупку, ни через разработку, ни через любые другие формы приобретения", – заявил Трамп.
Накануне представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил
СМИ, что иранские и американские власти согласовали и утвердили основные пункты меморандума о взаимопонимании.
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