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Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
В лобовом столкновении маршрутки и грузовика на Луцинском шоссе в Одинцово погибли два человека и ранены более двадцати. Об этом сообщили в подмосковной... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T19:33
2026-06-13T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В лобовом столкновении маршрутки и грузовика на Луцинском шоссе в Одинцово погибли два человека и ранены более двадцати. Об этом сообщили в подмосковной полиции, возбуждено уголовное дело.По информации ГУ МВД, авария произошла около 14-30 на втором километре Луцинского шоссе городского округа Одинцово Московской области.Предварительно, ДТП спровоцировал водитель грузовика, выехав на полосу встречного движения, по которой двигалась маршрутная "Газель".К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС по Московской области. Отмечалось, что в маршрутке находились 18 пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известно В Крыму с начала года произошло 21 ДТП с участием детей и подростков, управляющих питбайками, мопедами и СИМВ Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
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дтп, происшествия, подмосковье, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно

Два человека погибли и более 20 пострадали в аварии с маршруткой в Подмосковье

19:33 13.06.2026
 
© МЧС РФСмертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В лобовом столкновении маршрутки и грузовика на Луцинском шоссе в Одинцово погибли два человека и ранены более двадцати. Об этом сообщили в подмосковной полиции, возбуждено уголовное дело.
По информации ГУ МВД, авария произошла около 14-30 на втором километре Луцинского шоссе городского округа Одинцово Московской области.
Предварительно, ДТП спровоцировал водитель грузовика, выехав на полосу встречного движения, по которой двигалась маршрутная "Газель".
"В отношении водителя грузового автомобиля 1972 г.р., совершившего ДТП, в результате которого два человека погибло, 21 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело", – сообщили в полиции.
К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС по Московской области. Отмечалось, что в маршрутке находились 18 пассажиров.
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ДТППроисшествияПодмосковьеНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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