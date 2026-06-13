https://crimea.ria.ru/20260613/situatsiya-na-zavode-krymskiy-titan-v-armyanske---chto-izvestno-1156828948.html
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T16:22
2026-06-13T16:22
2026-06-13T16:59
василий телиженко
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завод "крымский титан"
завод "титановые инвестиции" (бывший "крымский титан")
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий Телиженко в своем ТГ-канале.Василий Телиженко призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/zavod-titanovye-investitsii-v-armyanske-chto-zdes-proizvodit-krym---spravka-1156829390.html
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Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
Ситуация на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске - что известно
16:22 13.06.2026 (обновлено: 16:59 13.06.2026)