https://crimea.ria.ru/20260613/situatsiya-na-zavode-krymskiy-titan-v-armyanske---chto-izvestno-1156828948.html

Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно

Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно

На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T16:22

2026-06-13T16:22

2026-06-13T16:59

василий телиженко

новости крыма

происшествия

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пожар

завод "крымский титан"

завод "титановые инвестиции" (бывший "крымский титан")

армянск

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий Телиженко в своем ТГ-канале.Василий Телиженко призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260613/zavod-titanovye-investitsii-v-armyanske-chto-zdes-proizvodit-krym---spravka-1156829390.html

https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-snova-atakovali-mosty-v-krym-1156823085.html

армянск

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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