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Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T16:22
2026-06-13T16:59
василий телиженко
новости крыма
происшествия
новости
пожар
завод "крымский титан"
завод "титановые инвестиции" (бывший "крымский титан")
армянск
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий Телиженко в своем ТГ-канале.Василий Телиженко призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно

Ситуация на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске - что известно

16:22 13.06.2026 (обновлено: 16:59 13.06.2026)
 
© РИА Новости КрымХимический завод "Крымский титан"
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На заводе "Титановые инвестиции", (старое название - "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий Телиженко в своем ТГ-канале.

"Нахожусь на заводе "Титановые инвестиции", на месте устранения аварийной ситуации! Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет", - говорится в сообщении.

Василий Телиженко призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.
Завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
16:56
Завод "Титановые Инвестиции" в Армянске: что здесь производит Крым - справка
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16:56Завод "Титановые Инвестиции" в Армянске: что здесь производит Крым - справка
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