https://crimea.ria.ru/20260613/rebenok-tyazhelo-ranen-pri-detonatsii-vzryvnogo-ustroystva-na-belgorodchine-1156828763.html

Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине

Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине

Тринадцатилетний мальчик тяжело ранен при детонации взрывного устройства в селе Чайки Белгородского округа, также ранения при атаке дрона на город Гайворон... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T16:11

2026-06-13T16:11

2026-06-13T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик тяжело ранен при детонации взрывного устройства в селе Чайки Белгородского округа, также ранения при атаке дрона на город Гайворон получил боец подразделения "Орлан". Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.Также в больницу с осколочными ранениями после отражения атаки беспилотника в Гайвороне доставлен боец "Орлана", добавили в оперштабе.Отметается, что вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА пробита кровля одного из частных домов в городе и выбиты окна в надворной постройке.По данным оперштаба, в ходе атак беспилотников ВСУ повреждения получили несколько домов, а также хозпостройки и автомобили, есть также повреждения в инфраструктурных объектах в городе Шебекино, селах Никольское и Глотово, а также в поселках Борисовка, Отрадовский, Красная Яруга и Ракитное."По селу Грузское сброшены взрывные устройства с БПЛА, вследствие чего огнем уничтожен социальный объект... Информация о последствиях уточняется", – добавили в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине Путин оценил ситуацию в зоне СВО "Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка

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происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости