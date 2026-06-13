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Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине
Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине
Тринадцатилетний мальчик тяжело ранен при детонации взрывного устройства в селе Чайки Белгородского округа, также ранения при атаке дрона на город Гайворон... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T16:11
2026-06-13T16:11
происшествия
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обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик тяжело ранен при детонации взрывного устройства в селе Чайки Белгородского округа, также ранения при атаке дрона на город Гайворон получил боец подразделения "Орлан". Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.Также в больницу с осколочными ранениями после отражения атаки беспилотника в Гайвороне доставлен боец "Орлана", добавили в оперштабе.Отметается, что вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА пробита кровля одного из частных домов в городе и выбиты окна в надворной постройке.По данным оперштаба, в ходе атак беспилотников ВСУ повреждения получили несколько домов, а также хозпостройки и автомобили, есть также повреждения в инфраструктурных объектах в городе Шебекино, селах Никольское и Глотово, а также в поселках Борисовка, Отрадовский, Красная Яруга и Ракитное."По селу Грузское сброшены взрывные устройства с БПЛА, вследствие чего огнем уничтожен социальный объект... Информация о последствиях уточняется", – добавили в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине Путин оценил ситуацию в зоне СВО "Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
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РИА Новости Крым
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происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине

Подросток тяжело ранен при детонации взрывного устройства в Белгородской области

16:11 13.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Тринадцатилетний мальчик тяжело ранен при детонации взрывного устройства в селе Чайки Белгородского округа, также ранения при атаке дрона на город Гайворон получил боец подразделения "Орлан". Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

"В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство. 13-летнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", – сказано в сообщении оперштаба в "МАКС".

Также в больницу с осколочными ранениями после отражения атаки беспилотника в Гайвороне доставлен боец "Орлана", добавили в оперштабе.
Отметается, что вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА пробита кровля одного из частных домов в городе и выбиты окна в надворной постройке.
По данным оперштаба, в ходе атак беспилотников ВСУ повреждения получили несколько домов, а также хозпостройки и автомобили, есть также повреждения в инфраструктурных объектах в городе Шебекино, селах Никольское и Глотово, а также в поселках Борисовка, Отрадовский, Красная Яруга и Ракитное.
"По селу Грузское сброшены взрывные устройства с БПЛА, вследствие чего огнем уничтожен социальный объект... Информация о последствиях уточняется", – добавили в оперштабе.
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