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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T19:49
2026-06-13T19:49
2026-06-13T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, авария произошла в 13-45 на трассе Адлер – Красная Поляна.Оба пострадавших с травмами госпитализированы, утонили в полиции.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Подмосковной полиции сообщили о гибели двух пассажиров маршрутного автобуса, в который влетел лоб в лоб грузовик, выехав на встречку, более двадцати человек в этом ДТП получили ранения и травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком произшоло в СимферополеВ Крыму с начала года произошло 21 ДТП с участием детей и подростковВ Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
https://crimea.ria.ru/20260613/smertelnoe-dtp-s-marshrutkoy-i-gruzovikom-v-podmoskove--chto-izvestno-1156831374.html
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дтп, сочи, кубань, краснодарский край, происшествия
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал ребенок и взрослый
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в 13-45 на трассе Адлер – Красная Поляна.
"40-летняя автоледи за рулем Omoda S5 на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу маршрутному автобусу "МАЗ", выезжая со второстепенной дороги. В результате ДТП пострадали восьмилетний и 63-летний пассажиры легковушки", – сказано в сообщении.
Оба пострадавших с травмами госпитализированы, утонили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Подмосковной полиции сообщили о гибели двух пассажиров маршрутного автобуса, в который влетел лоб в лоб грузовик, выехав на встречку, более двадцати человек в этом ДТП получили ранения и травмы.
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