https://crimea.ria.ru/20260613/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-sochi-1156831682.html

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T19:49

2026-06-13T19:49

2026-06-13T19:49

дтп

сочи

кубань

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, авария произошла в 13-45 на трассе Адлер – Красная Поляна.Оба пострадавших с травмами госпитализированы, утонили в полиции.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Подмосковной полиции сообщили о гибели двух пассажиров маршрутного автобуса, в который влетел лоб в лоб грузовик, выехав на встречку, более двадцати человек в этом ДТП получили ранения и травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком произшоло в СимферополеВ Крыму с начала года произошло 21 ДТП с участием детей и подростковВ Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек

https://crimea.ria.ru/20260613/smertelnoe-dtp-s-marshrutkoy-i-gruzovikom-v-podmoskove--chto-izvestno-1156831374.html

сочи

кубань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, сочи, кубань, краснодарский край, происшествия