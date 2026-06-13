Рейтинг@Mail.ru
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-sochi-1156831682.html
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T19:49
2026-06-13T19:49
дтп
сочи
кубань
краснодарский край
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0d/1156831571_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_45973a8b3df9f93577f49e6e96cc621e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, авария произошла в 13-45 на трассе Адлер – Красная Поляна.Оба пострадавших с травмами госпитализированы, утонили в полиции.По факту ДТП проводится проверка.Ранее в Подмосковной полиции сообщили о гибели двух пассажиров маршрутного автобуса, в который влетел лоб в лоб грузовик, выехав на встречку, более двадцати человек в этом ДТП получили ранения и травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком произшоло в СимферополеВ Крыму с начала года произошло 21 ДТП с участием детей и подростковВ Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
https://crimea.ria.ru/20260613/smertelnoe-dtp-s-marshrutkoy-i-gruzovikom-v-podmoskove--chto-izvestno-1156831374.html
сочи
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0d/1156831571_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_8c61340ceb3f6bf025a4a16b9e648d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, сочи, кубань, краснодарский край, происшествия
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал ребенок и взрослый

19:49 13.06.2026
 
© 23 МВДРебенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
© 23 МВД
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Сочи при столкновении иномарки и пассажирского автобуса пострадал 8-летний ребенок и пожилой взрослый человек. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в 13-45 на трассе Адлер – Красная Поляна.
"40-летняя автоледи за рулем Omoda S5 на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу маршрутному автобусу "МАЗ", выезжая со второстепенной дороги. В результате ДТП пострадали восьмилетний и 63-летний пассажиры легковушки", – сказано в сообщении.
Оба пострадавших с травмами госпитализированы, утонили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Подмосковной полиции сообщили о гибели двух пассажиров маршрутного автобуса, в который влетел лоб в лоб грузовик, выехав на встречку, более двадцати человек в этом ДТП получили ранения и травмы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жуткое ДТП с грузовиком произшоло в Симферополе
В Крыму с начала года произошло 21 ДТП с участием детей и подростков
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
19:33
Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
 
ДТПСочиКубаньКраснодарский крайПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Как правильно кататься на сап-досках в Крыму
20:07Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
19:55В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще
19:49Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
19:33Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
19:12Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу
18:40В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации
18:04ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
18:00"Евразия-Кинофест" в Сочи - трансляция церемонии открытия
17:54Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели
17:15"Кино" и Крым: Цой написал на полуострове
16:56Завод "Титановые Инвестиции" в Армянске: что здесь производит Крым - справка
16:26ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия
16:22Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
16:11Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине
15:42Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии
15:13Туристы выбирают для одиночных поездок курорты Крыма и Севастополя
14:43Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья
14:35Путин оценил ситуацию в зоне СВО
14:01"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ
Лента новостейМолния