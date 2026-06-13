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Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья

Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья

Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручив правительству совместно с... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T14:43

2026-06-13T14:43

2026-06-13T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен существенно возрасти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поручив правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), региональными властями и бизнесом сосредоточинть усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья.Владимир Путин напомнил, что не так давно была утверждена стратегия развития Приазовья. Она охватывает исторические регионы Донбасса и Новороссии, и призвана помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру регионов, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, а также вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде, подчеркнул российский лидер."В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с Агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии", – сказал глава государства в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития воссоединенных регионов РФ.Президент акцентировал внимание на принципиальных моментах, в том числе активном внедрении передовых научно-технологических решений и создании условий для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в Приазовье."Это фундамент для долгосрочного, устойчивого роста. Как результат – стратегия развития Приазовья и программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии эффективно дополнят друг друга, обеспечат комплексный подход к восстановлению наших исторических регионов", – сказал Путин.Он отметил, что необходимо не просто воссоздать и отремонтировать разрушенное, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии.Ранее он напомнил, что в апреле 2023 года была утверждена комплексная программа по развитию Донбасса и Новороссии, в рамка которой поставлены "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ставки сделаны: в Крыму представили стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года Путеводная звезда: чем ученых заинтересовали маяки ПриазовьяКак привлечь туристов в новые регионы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, владимир путин (политик), азовское море, новые регионы россии, экономика