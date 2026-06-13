Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ситуацию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/putin-otsenil-situatsiyu-v-zone-svo-1156827766.html
Путин оценил ситуацию в зоне СВО
Путин оценил ситуацию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Путин оценил ситуацию в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед – никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T14:35
2026-06-13T14:35
новости
владимир путин (политик)
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146068665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76dd675a304dfeb662fdc43032fc33ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед – никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Об этом в ходе совещания о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, именно из-за того, что противник не может сдержать этот натиск армии России, он и "переходит к откровенно террористическим методам", отметив, что ВСУ при этом наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, а также пассажирскому транспорту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146068665_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2b8d9180bb89a639d8d2ad2520ce5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Путин оценил ситуацию в зоне СВО

Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед – Путин

14:35 13.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед – никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Об этом в ходе совещания о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.
"Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям", – сказал Путин.
По словам российского лидера, именно из-за того, что противник не может сдержать этот натиск армии России, он и "переходит к откровенно террористическим методам", отметив, что ВСУ при этом наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, а также пассажирскому транспорту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
 
НовостиВладимир Путин (политик)Новости СВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15"Кино" и Крым: Цой написал на полуострове
16:56Завод "Титановые Инвестиции" в Армянске: что здесь производит Крым - справка
16:26ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия
16:22Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
16:11Ребенок тяжело ранен при детонации взрывного устройства на Белгородчине
15:42Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии
15:13Туристы выбирают для одиночных поездок курорты Крыма и Севастополя
14:43Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья
14:35Путин оценил ситуацию в зоне СВО
14:01"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ
13:51"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
13:39Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен
13:14Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса
13:06Отбой тревоги объявлен в Севастополе
13:04Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
12:43"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя
12:13Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
11:58Воздушную тревогу объявили в Севастополе
11:46ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
11:23Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области
Лента новостейМолния