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Путин оценил ситуацию в зоне СВО
Путин оценил ситуацию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Путин оценил ситуацию в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед – никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T14:35
2026-06-13T14:35
2026-06-13T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед – никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Об этом в ходе совещания о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, именно из-за того, что противник не может сдержать этот натиск армии России, он и "переходит к откровенно террористическим методам", отметив, что ВСУ при этом наносят удары по гражданским объектам и коммуникациям, а также пассажирскому транспорту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин оценил ситуацию в зоне СВО
Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед – Путин