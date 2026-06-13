https://crimea.ria.ru/20260613/poezd-483484-taganrog--kerch-otmenen-1156827006.html

Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен

Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен

Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T13:39

2026-06-13T13:39

2026-06-13T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что это связано "с принятыми Оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов".Уточняется, что возврат билетов осуществляется без удержания сборов."Приносим извинения за доставленные неудобства. Для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дон", – добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре В Крыму изменен график движения восьми электричек ВСУ снова атаковали мосты в Крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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