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Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен
Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен
Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T13:39
2026-06-13T13:39
2026-06-13T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что это связано "с принятыми Оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов".Уточняется, что возврат билетов осуществляется без удержания сборов."Приносим извинения за доставленные неудобства. Для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дон", – добавили в компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре В Крыму изменен график движения восьми электричек ВСУ снова атаковали мосты в Крым
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новости, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, таганрог, крым
Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен
Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба – что известно
13:39 13.06.2026 (обновлено: 13:40 13.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №483/484 Таганрог – Керчь (ранее Таганрог – Симферополь) отменяется. Поезд больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи, и начиная с 18 июня из Таганрога", – сказано в сообщении.
Отмечается, что это связано "с принятыми Оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов".
Уточняется, что возврат билетов осуществляется без удержания сборов.
"Приносим извинения за доставленные неудобства. Для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дон", – добавили в компании.
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