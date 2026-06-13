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Отбой тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Отбой тревоги объявлен в Севастополе
Отбой тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Отбой тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T13:06
2026-06-13T13:10
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сигнал тревоги был включен в 11.58.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/chetyre-ataki-na-sevastopol-za-noch---gubernator-rasskazal-o-povrezhdeniyakh-1156822819.html
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя
Отбой тревоги объявлен в Севастополе

Отбой тревоги объявлен в Севастополе

13:06 13.06.2026 (обновлено: 13:10 13.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сигнал тревоги был включен в 11.58.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
09:08
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