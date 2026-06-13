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Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета – РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T20:07
2026-06-13T20:07
совет эксперта
ирина рычкова
здоровье
солнце
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета – РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Мединститута КФУ им. Вернадского Ирина Рычкова.Специалист добавила, что средства от солнца необходимо наносить за 15-30 минут до выхода из дома и обновлять каждые 2-2,5 часа при нахождении на открытом солнце. В летний период также следует полностью отказаться от солярия."Если возникли какие-то жалобы, то необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу для проведения процедуры дерматоскопии для осмотра кожи", – отметила собеседница.Последствия чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу – возможное развитие рака кожи, как базалиомы, базальноклеточного, плоскоклеточного рака кожи, так и меланомы – наиболее злокачественной и быстро распространяющиеся опухоли, предупредила врач-дерматолог.На случай, если по неосторожности все же было допущено агрессивное воздействие солнечных лучей, появилась краснота, боль или даже ожоги, гостья студии дала важные рекомендации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аллергия на солнце: как распознатьБезвредный загар: три главных советаСолнцезащитный крем: кому, когда и как часто наносить – врач
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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совет эксперта, ирина рычкова, здоровье, солнце, отдых
Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца

Как защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей – советы дерматолога

20:07 13.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Женщина фотографируется на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета – РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Мединститута КФУ им. Вернадского Ирина Рычкова.

"Первое, что необходимо делать – это защищать кожу от солнечной инсоляции, тем более мы регион, где солнце практически круглый год. Поэтому надо избегать ультрафиолетового излучения в часы максимальной активности – с 10 до 16. Использовать одежду с UPF-защитой (с защитой от ультрафиолета – ред.), головные уборы, солнцезащитные очки, наносить солнцезащитные крема широкого спектра действия с SPF-30 и выше", – советует эксперт.

Специалист добавила, что средства от солнца необходимо наносить за 15-30 минут до выхода из дома и обновлять каждые 2-2,5 часа при нахождении на открытом солнце. В летний период также следует полностью отказаться от солярия.
"Если возникли какие-то жалобы, то необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу для проведения процедуры дерматоскопии для осмотра кожи", – отметила собеседница.
Последствия чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу – возможное развитие рака кожи, как базалиомы, базальноклеточного, плоскоклеточного рака кожи, так и меланомы – наиболее злокачественной и быстро распространяющиеся опухоли, предупредила врач-дерматолог.
На случай, если по неосторожности все же было допущено агрессивное воздействие солнечных лучей, появилась краснота, боль или даже ожоги, гостья студии дала важные рекомендации.

"Использовать средства с Д-пантенолом. Сейчас они производятся в спреях. Принять антигистаминные препараты и сразу обратиться к врачу, потому что солнечный ожог может быть разным – это может быть как солнечный ожог, так и фототоксическая реакция на солнце, так и крапивница. Поэтому лучше не заниматься самолечением. Первично – это спрей с Д-пантенолом, а дальше уже необходимо обратиться за медицинской помощью", – подытожила эксперт.

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