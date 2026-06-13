https://crimea.ria.ru/20260613/opasnyy-ultrafiolet-kak-letom-zaschititsya-ot-vrednogo-vozdeystviya-solntsa-1156745222.html

Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца

Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца

В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета – РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T20:07

2026-06-13T20:07

2026-06-13T20:07

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ирина рычкова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму солнце светит почти весь год, но особенно много солнечных дней в летний период. Как защитить себя от вредного воздействия ультрафиолета – РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Мединститута КФУ им. Вернадского Ирина Рычкова.Специалист добавила, что средства от солнца необходимо наносить за 15-30 минут до выхода из дома и обновлять каждые 2-2,5 часа при нахождении на открытом солнце. В летний период также следует полностью отказаться от солярия."Если возникли какие-то жалобы, то необходимо сразу обратиться к врачу-дерматологу для проведения процедуры дерматоскопии для осмотра кожи", – отметила собеседница.Последствия чрезмерного воздействия ультрафиолета на кожу – возможное развитие рака кожи, как базалиомы, базальноклеточного, плоскоклеточного рака кожи, так и меланомы – наиболее злокачественной и быстро распространяющиеся опухоли, предупредила врач-дерматолог.На случай, если по неосторожности все же было допущено агрессивное воздействие солнечных лучей, появилась краснота, боль или даже ожоги, гостья студии дала важные рекомендации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аллергия на солнце: как распознатьБезвредный загар: три главных советаСолнцезащитный крем: кому, когда и как часто наносить – врач

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, ирина рычкова, здоровье, солнце, отдых