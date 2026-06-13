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Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ
Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ
Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T10:20
2026-06-13T10:20
новороссийск
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко."В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" ­– сказано сообщении Кравченко в его канале на платформе "МАКС".Он напомнил, что во время и после вражеских атак запрещено снимать и выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, а также средств защиты объектов атаки и работу специальных и оперативных служб.Также в мэрии Анапы сообщили об угрозе атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях ВСУ снова атаковали мосты в Крым Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новороссийск, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край
Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ

Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ – власти

10:20 13.06.2026
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" ­– сказано сообщении Кравченко в его канале на платформе "МАКС".
Он напомнил, что во время и после вражеских атак запрещено снимать и выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, а также средств защиты объектов атаки и работу специальных и оперативных служб.
Также в мэрии Анапы сообщили об угрозе атаки БПЛА.
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