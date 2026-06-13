https://crimea.ria.ru/20260613/novorossiysk-otrazhaet-ataku-udarnykh-bespilotnikov-vsu-1156824189.html

Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ

Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ

Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T10:20

2026-06-13T10:20

2026-06-13T10:20

новороссийск

новости

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко."В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" ­– сказано сообщении Кравченко в его канале на платформе "МАКС".Он напомнил, что во время и после вражеских атак запрещено снимать и выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, а также средств защиты объектов атаки и работу специальных и оперативных служб.Также в мэрии Анапы сообщили об угрозе атаки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях ВСУ снова атаковали мосты в Крым Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

новороссийск

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), краснодарский край