https://crimea.ria.ru/20260613/ne-tolko-strashnyy-urok-v-sovfede-otsenili-udar-po-panorame-sevastopolya-1156826101.html

"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя

"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя - РИА Новости Крым, 13.06.2026

"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя

Как и в 1942 году, удар нацистов по зданию Панорамы Севастополя, в результате которого оказался практически уничтожен художественный шедевр, атака ВСУ стала для РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T12:43

2026-06-13T12:43

2026-06-13T12:47

новости

севастополь

екатерина алтабаева

панорама

удар всу по панораме "оборона севастополя"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Как и в 1942 году, удар нацистов по зданию Панорамы Севастополя, в результате которого оказался практически уничтожен художественный шедевр, атака ВСУ стала для нас страшным уроком. Но так же она доказала, что в том, что сделано нашими предками – источник нашей силы. Об этом журналистам заявила сенатор РФ, зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, председатель Совета отделения Российского исторического общества Екатерина Алтабаева.В ночь на 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию Панорамы на Историческом бульваре в центре Севастополя, масштабное полотно "Штурм 6 июня 1855 года", восстановленное советскими художниками к 100-летию Крымской войны по шедевру Франца Рубо, было почти полностью уничтожено огнем.10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"По ее словам, глядя на представленные на выставке фрагменты подлинного полотна Рубо, чудом сохранившиеся после удара фашистской авиации по зданию Панорамы Севастополя в июне 1942 года, а также на то, что осталось от полотна советских художников после очередной атаки ударных дронов армии Украины на город в июне 2026-го, безусловно, напрашивается вывод об аналогиях относительно образа и сущности нашего врага."Я посмотрела еще раз материалы 1942-го года. "Моя коммуна" – эта газета, которая издавалась в Севастополе, удивительно, но даже в последние дни обороны ее номера выходили, и там было написано: "Нелепо, страшно, чудовищно, что к тем преступлениям, которые совершены немецким фашизмом, прибавилось еще разрушение мирового шедевра – панорамы, выполненной Францем Алексеевичем Рубо". И я подумала – вообще ничего менять не нужно: "нелепо, чудовищно, страшно...". Потому что то же преступление совершено спустя 84 года", – прокомментировала сенатор.Тем не менее, по мнению Алтабаевой, произошедшее с этим объектом культурного наследия в Севастополе, можно трактовать не только как беду.Она подчеркнула, что в годы Великой Отечественной войны, "несмотря на тяжелейшие испытания, которые выпали тогда на долю советского народа, его памятников, объектов культурного наследия и мировых шедевров", фашистам не удалось сломить силу духа наших людей, которые смогли восстановить свои святыни, будет так и теперь.Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца РубоРанее Алтабаева в ходе научно-практической конференции "Память под огнем" заявила, что ударом беспилотника по зданию Панорамы Севастополя оно было практически полностью уничтожено внутри незадолго до открытия после длительной реставрации.Что показал удар по Панораме Севастополя – мнениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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