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Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому
Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому
На глаукому могут указывать легкое затуманивание глаза и появление радужных кругов при взгляде на источник света. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T08:42
2026-06-13T10:50
совет эксперта
офтальмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На глаукому могут указывать легкое затуманивание глаза и появление радужных кругов при взгляде на источник света. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.По словам специалиста, многие глазные заболевания помолодели. И если раньше катаракта и глаукома относились к возрастным заболеваниям, то сегодня ими страдает и молодежь."Раз в год положено обязательно проходить офтальмологическую комиссию с измерением давления, с проверкой зрения, других зрительных функций и, в случае необходимости, своевременно начать лечение", – сказала доктор и напомнила, что зрение, утраченное из-за глаукомы, не возвращается.Врачу-офтальмологу надо обязательно показаться тем, у кого в роду уже есть это заболевание, поскольку генетический фактор может влиять, добавила врач.Также Иванова обратила внимание на то, что подбор оптики – очков или контактных линз – это очень серьезное дело, важно покупать их в официальном магазине.Ранее сообщалось, что московские офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глазСколько можно "сидеть в телефоне" без вреда здоровьюВрачи назвали шесть продуктов для здорового зрения
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РИА Новости Крым
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96
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совет эксперта, офтальмология, здоровье, мнения
Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому

На глаукому могут указывать легкое затуманивание глаза и появление радужных кругов – врач

08:42 13.06.2026 (обновлено: 10:50 13.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На глаукому могут указывать легкое затуманивание глаза и появление радужных кругов при взгляде на источник света. Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.
"Глаукома незаметно подкрадывается, а потом приводит к невозвратной потере зрения, которое уже восстановить невозможно. Признаки у глаукомы очень скудные. Это легкое затуманивание глаза, появление радужных кругов при взгляде на источник света. Иногда чувство распирания в глазу. Люди на это не обращают внимания и не идут к доктору. Но надо пойти к врачу, проверить зрение, в том числе периферическое, измерить глазное давление", – советует медик.
По словам специалиста, многие глазные заболевания помолодели. И если раньше катаракта и глаукома относились к возрастным заболеваниям, то сегодня ими страдает и молодежь.
"Раз в год положено обязательно проходить офтальмологическую комиссию с измерением давления, с проверкой зрения, других зрительных функций и, в случае необходимости, своевременно начать лечение", – сказала доктор и напомнила, что зрение, утраченное из-за глаукомы, не возвращается.
Врачу-офтальмологу надо обязательно показаться тем, у кого в роду уже есть это заболевание, поскольку генетический фактор может влиять, добавила врач.
Также Иванова обратила внимание на то, что подбор оптики – очков или контактных линз – это очень серьезное дело, важно покупать их в официальном магазине.
"Если у пациента несложные очки и у него одинаковая рефракция справа-слева, и уже есть рецепт, то он может, конечно, заказать себе очки на маркетплейсе. Но если астигматизм, то таких очков нет в продаже. Их индивидуально изготавливают в оптиках", – обратила внимание специалист.
Ранее сообщалось, что московские офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств.
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