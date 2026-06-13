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На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 13.06.2026
На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:54
2026-06-13T09:54
севастополь
михаил развожаев
бензин
азс
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. С 10:00 можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, бензин, азс, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже

На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже

09:54 13.06.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
С 10:00 можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:
АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);
АЗС 68 ул.Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);
АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
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СевастопольМихаил РазвожаевБензинАЗСТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
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