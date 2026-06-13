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Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:41
2026-06-13T07:42
вениамин кондратьев
темрюк
темрюкский район
fpv-дроны
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
пожар
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛь, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что пожар тушат 96 человек и более 30 единиц техники.Один человек погиб, трое, предварительно, пострадали, обавил Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/177-dronov-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156822372.html
темрюк
темрюкский район
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вениамин кондратьев, темрюк, темрюкский район, fpv-дроны, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пожар, краснодарский край, кубань
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек

Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек

07:41 13.06.2026 (обновлено: 07:42 13.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛь, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале", - написал Кондратьев в канале на платформе МАКС.
Губернатор отметил, что пожар тушат 96 человек и более 30 единиц техники.
Один человек погиб, трое, предварительно, пострадали, обавил Вениамин Кондратьев.

"Один человек погиб... Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", - написал Кондратьев.

Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают помощь.
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Беспилотник
07:22
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
 
Вениамин КондратьевТемрюкТемрюкский районFPV-дроныАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияПожарКраснодарский крайКубань
 
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