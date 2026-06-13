https://crimea.ria.ru/20260613/morskoy-terminal-gorit-na-kubani-posle-ataki-dronov---pogib-odin-chelovek-1156822598.html
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:41
2026-06-13T07:41
2026-06-13T07:42
вениамин кондратьев
темрюк
темрюкский район
fpv-дроны
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛь, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что пожар тушат 96 человек и более 30 единиц техники.Один человек погиб, трое, предварительно, пострадали, обавил Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вениамин кондратьев, темрюк, темрюкский район, fpv-дроны, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пожар, краснодарский край, кубань
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
07:41 13.06.2026 (обновлено: 07:42 13.06.2026)