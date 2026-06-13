https://crimea.ria.ru/20260613/morskoy-terminal-gorit-na-kubani-posle-ataki-dronov---pogib-odin-chelovek-1156822598.html

Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек

Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек

Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T07:41

2026-06-13T07:41

2026-06-13T07:42

вениамин кондратьев

темрюк

темрюкский район

fpv-дроны

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

пожар

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛь, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков вражеских БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что пожар тушат 96 человек и более 30 единиц техники.Один человек погиб, трое, предварительно, пострадали, обавил Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что пострадавшим оказывают помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260613/177-dronov-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156822372.html

темрюк

темрюкский район

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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