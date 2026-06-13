https://crimea.ria.ru/20260613/mestami-silnye-livni-s-gradom-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1156798726.html

Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу

Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу

В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T00:01

2026-06-13T00:01

2026-06-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +25…+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +25 до +28 градусов.По Крыму объявлено экстренное предупреждение. В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260611/kakaya-temperatura-morya-u-beregov-kryma--1156781505.html

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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