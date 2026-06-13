https://crimea.ria.ru/20260613/mestami-silnye-livni-s-gradom-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1156798726.html
Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу
Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу
В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +25…+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +25 до +28 градусов.По Крыму объявлено экстренное предупреждение. В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу до +29 градусов и местами пройдут сильные ливни с градом и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +11…+13, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +25…+27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +25 до +28 градусов.
По Крыму объявлено экстренное предупреждение
. В западных районах полуострова
сохранится высокая пожарная опасность.
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