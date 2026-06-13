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"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ

"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 13.06.2026

"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T14:01

2026-06-13T14:01

2026-06-13T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ.Глава государства напомнил, что в апреле 2023 года была утверждена комплексная программа по развитию Донбасса и Новороссии, в рамка которой поставлены "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны".Он подчеркнул, что, согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны достичь общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.Он отметил, что на данный момент в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии восстановлено и построено заново свыше 25 тысяч объектов. Это школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура.Кроме того, запустили почти 260 промышленных предприятий, ввели в эксплуатацию около 1 млн квадратных метров жилья и отремонтировали и проложили свыше 8 тысяч километров автомобильных дорог, включая участки трассы "Азовское кольцо", отметил глава государства.Президент подчеркнул, что все федеральные ведомства, десятки государственных компаний и другие 82 региона страны включились в работу по интеграции воссоединенных субъектов России."Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни... Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов", – подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), новости, россия, политика, новые регионы россии