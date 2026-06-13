https://crimea.ria.ru/20260613/krymskiy-most-seychas-operativnaya-obstanovka-utrom-13-iyunya-1156822946.html
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:14
2026-06-13T09:14
2026-06-13T10:49
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась . На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от объема багажа и его веса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/zheleznodorozhnyy-most-v-krym-povrezhden-v-chongare-1156823276.html
https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-snova-atakovali-mosty-v-krym-1156823085.html
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
Крымский мост утром 13 июня свободен для проезда с обеих сторон
09:14 13.06.2026 (обновлено: 10:49 13.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении на платформе МАКС.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась . На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от объема багажа и его веса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.