https://crimea.ria.ru/20260613/krymskiy-most-seychas-operativnaya-obstanovka-utrom-13-iyunya-1156822946.html

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня

Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T09:14

2026-06-13T09:14

2026-06-13T10:49

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

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тамань

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась . На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от объема багажа и его веса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260613/zheleznodorozhnyy-most-v-krym-povrezhden-v-chongare-1156823276.html

https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-snova-atakovali-mosty-v-krym-1156823085.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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