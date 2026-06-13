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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:14
2026-06-13T10:49
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась . На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от объема багажа и его веса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня

Крымский мост утром 13 июня свободен для проезда с обеих сторон

09:14 13.06.2026 (обновлено: 10:49 13.06.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Утром в субботу, 13 июня, Крымский мост по состоянию на 9 утра остается свободным для проезда с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении на платформе МАКС.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
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