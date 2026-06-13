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Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260613/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-21-chasu-13-iyunya-1156832123.html
Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:09
2026-06-13T21:09
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте по состоянию на 21 час.В январе 2026 года вступили в силу ограничения, согласно которым по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту электромобилей и гибридных транспортных средств.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/kak-popast-na-kpp-dzhankoy-posle-perekrytiya-mosta-v-zaporozhskoy-oblasti-1156825263.html
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня

Крымский мост сейчас - обстановка к 21 часу 13 июня

21:09 13.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте по состоянию на 21 час.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
В январе 2026 года вступили в силу ограничения, согласно которым по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту электромобилей и гибридных транспортных средств.
В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
11:23
Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
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