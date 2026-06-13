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Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:09
2026-06-13T21:09
2026-06-13T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте по состоянию на 21 час.В январе 2026 года вступили в силу ограничения, согласно которым по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту электромобилей и гибридных транспортных средств.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
Крымский мост сейчас - обстановка к 21 часу 13 июня