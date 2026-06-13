https://crimea.ria.ru/20260613/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-21-chasu-13-iyunya-1156832123.html

Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня

Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня

Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T21:09

2026-06-13T21:09

2026-06-13T21:09

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очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра автомобилей с обеих сторон Крымского моста нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте по состоянию на 21 час.В январе 2026 года вступили в силу ограничения, согласно которым по автодорожной части теперь запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту электромобилей и гибридных транспортных средств.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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