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Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
Днем в субботу, 13 июня, на Крымский мост по состоянию на 13 часов начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T13:04
2026-06-13T13:04
2026-06-13T13:06
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Днем в субботу, 13 июня, на Крымский мост по состоянию на 13 часов начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась . На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от объема багажа и его веса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
13:04 13.06.2026 (обновлено: 13:06 13.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Днем в субботу, 13 июня, на Крымский мост по состоянию на 13 часов начала расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 129 транспортных средств", – сказано в сообщении на платформе МАКС.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения на Крымском мосту, согласно которым запрещен проезд по автодорожной части всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и негруженых. Также запрещено движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края изменилась . На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от объема багажа и его веса.
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