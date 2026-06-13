https://crimea.ria.ru/20260613/kino-i-krym-tsoy-napisal-na-poluostrove-1152881709.html

"Кино" и Крым: Цой написал на полуострове

"Кино" и Крым: Цой написал на полуострове - РИА Новости Крым, 13.06.2026

"Кино" и Крым: Цой написал на полуострове

РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T17:15

2026-06-13T17:15

2026-06-13T17:15

с песней по крыму

судак

виктор цой

музыка

культура

евпатория

алушта

ялта

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Много кто знает, что легендарная группа "Кино" создавалась в Крыму. Любители творчества Виктора Цоя в поселке Морское между Судаком и Алуштой не только поставили своеобразный памятник в виде гитары в честь этого события, но и проводят на этом месте небольшие фестивали и кавер-вечера любителей русского рока.Один из создателей группы Алексей Рыбин так описывает создание группы в свой книге "Кино" с самого начала" в 1981 году:"Жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая впоследствии стала называться "Кино". Следующим утром они пели и играли на берегу, у своей палатки. "К этому времени все мы были несколько не у дел: группа „Пилигрим“ уже развалилась, не выдержав творческих споров участников коллектива, „Палата“ тоже молчала, в общем, все мы были как бы в творческом отпуске. — Витька, слушай, мне, кстати, нравятся твои песни, — сказал я. — А мне — твои, — сказал мне Витька. — Давайте, может, сделаем группу, — я посмотрел на Олега. — Это круто! — Олег улыбнулся. — Давайте, — сказал Витька". И здесь же, на берегу Черного моря, у палатки, началось серьезное обсуждение многочисленных организационных проблем. Тогда же возникло первое название группы — "Гарин и Гиперболоиды", которое впоследствии заменили на "Кино".Описываемые событий случились в селе Морское, куда с двумя гитарами и приехали "дикарями" к морю трое молодых ребят - Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский.По воспоминаниям, Цой обожал лето и море. Прямо или косвенно море упоминается в нескольких его песнях. Одна из них – "Малыш", имеющая множество перепевок и считающейся лирической. А на самом деле шуточная.В 1988 году группа Кино дает концерты в Крыму - в Алуште и Евпатории. В последнем городе за кулисами участники группы сталкиваются с тогда малоизвестным артистом Сергеем Пенкиным: они выступали на одной сцене и даже вместе тусовались после концертов. Экспрессивное поведение Пенкина и подтолкнуло Цоя к песне, название которой было взято из лексикона пародиста – "малыш".В этой же песне упоминается и песчаный и широкий евпаторийский берег: "Теплое, теплое моpе, жаpкое солнце, синие, синие волны, пyстынный пляж. Мyзыка pядом со мною, ты pядом со мною, и весь этот беpег - наш".Есть и еще одна песня, написанная Цоем любимой женщине. Композиция "Музыка волн, музыка ветра" завершает альбом группы 1985 года "Это не любовь". Песня была посвящена его жене Марьяне Цой, с которой они "зайцами" добирались до Крыма на электричках, где можно было "увидеть, как волны смывают следы на песке, как ветер поет свою странную песню".По воспоминаниям, абсолютное безденежье заставляло молодых людей проводить по полдня в море, срывая с камней мидии, которых они жарили на железном листе на пляже: Крым сыграл большую роль в жизни Цоя. Именно здесь, в зимней Ялте на съемках фильма "Асса" он встретил свою последнюю любовь - помощницу второго режиссера Наталью Разлогову. С ней он и уехал из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Последнее интервью Цоя: о чем он умолчал перед роковой авариейЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора ЦояНа Украине назвали Высоцкого и Цоя "щупальцами России"

судак

евпатория

алушта

ялта

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2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

с песней по крыму, судак, виктор цой, музыка, культура, евпатория, алушта, ялта