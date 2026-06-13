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Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии

Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии

Инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T15:42

2026-06-13T15:42

2026-06-13T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи.Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Хуснуллин отметио, что утвержденная по поручению главы государства программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме.Оно сообщил, что всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. И заверил, что до 2030 года в новых регионах будет восстановлено 2 300 социальных объектов и что финансирование под эти цели есть."Мы активно занимаемся развитием общественного транспорта. Хочу сказать, что ваша задача (задача президента РФ Владимира Путина - ред.) выйти на 85% состояния общественного транспорта в нормативном состоянии уже выполнена", - добавил Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что у новых регионов есть огромный потенциал в промышленности, сельском хозяйства, туризме и строительстве, активное развитие которого – приоритетная задача на ближайшее будущее. А учитывая, что инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным регионам России, это следует правильно использовать."Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для вновь присоединенных регионов приоритетом работы региональных команд", – заявил Хуснуллин.Он заверил, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты."Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты", – сказал Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья Кабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, марат хуснуллин, экономика, новые регионы россии