https://crimea.ria.ru/20260613/khusnullin-nazval-prioritet-v-rabote-vlastey-v-donbasse-i-novorossii-1156828567.html
Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии
Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии
Инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T15:42
2026-06-13T15:42
2026-06-13T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи.Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Хуснуллин отметио, что утвержденная по поручению главы государства программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме.Оно сообщил, что всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. И заверил, что до 2030 года в новых регионах будет восстановлено 2 300 социальных объектов и что финансирование под эти цели есть."Мы активно занимаемся развитием общественного транспорта. Хочу сказать, что ваша задача (задача президента РФ Владимира Путина - ред.) выйти на 85% состояния общественного транспорта в нормативном состоянии уже выполнена", - добавил Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что у новых регионов есть огромный потенциал в промышленности, сельском хозяйства, туризме и строительстве, активное развитие которого – приоритетная задача на ближайшее будущее. А учитывая, что инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным регионам России, это следует правильно использовать."Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для вновь присоединенных регионов приоритетом работы региональных команд", – заявил Хуснуллин.Он заверил, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты."Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты", – сказал Хуснуллин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ Путин поручил сосредоточить особые усилия на развитии Приазовья Кабмин направит 5,8 млрд рублей пенсионерам Донбасса и Новороссии
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новости, марат хуснуллин, экономика, новые регионы россии
Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии
Хуснуллин назвал приоритет в работе для развития Донбасса и Новороссия
15:42 13.06.2026 (обновлено: 15:43 13.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным субъектам России, в связи с чем приоритетом работы команд в регионах должно стать предоставление комфортных условий инвестирования и внимание к проблемам и вопросам инвесторов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи.
Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, Хуснуллин отметио, что утвержденная по поручению главы государства программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме.
"Этот год объявлен вами Годом единства народов России, и развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи", – сказал Хуснуллин на совещании
по вопросам социально-экономического развития воссоединенных регионов РФ.
Оно сообщил, что всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. И заверил, что до 2030 года в новых регионах будет восстановлено 2 300 социальных объектов и что финансирование под эти цели есть.
"Мы активно занимаемся развитием общественного транспорта. Хочу сказать, что ваша задача (задача президента РФ Владимира Путина - ред.) выйти на 85% состояния общественного транспорта в нормативном состоянии уже выполнена", - добавил Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что у новых регионов есть огромный потенциал в промышленности, сельском хозяйства, туризме и строительстве, активное развитие которого – приоритетная задача на ближайшее будущее. А учитывая, что инвесторы проявляют большой интерес к воссоединенным регионам России, это следует правильно использовать.
"Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для вновь присоединенных регионов приоритетом работы региональных команд", – заявил Хуснуллин.
Он заверил, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
"Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты", – сказал Хуснуллин.
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