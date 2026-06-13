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Какой сегодня праздник: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Какой сегодня праздник: 13 июня
Какой сегодня праздник: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Какой сегодня праздник: 13 июня
Сегодня во всем мире распространяют информацию об альбинизме, а любители маленьких путешествий ездят туда, где раньше не были. В этот день родился "Чингачгук... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T00:00
2026-06-13T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире распространяют информацию об альбинизме, а любители маленьких путешествий ездят туда, где раньше не были. В этот день родился "Чингачгук всех времен и народов" Гойко Митич и главный Арамис России Игорь Старыгин.Что празднуют в миреМеждународный день распространения информации об альбинизме был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2014 года. Альбинизм – редкое генетическое различие, вызванное недостаточным количеством пигмента (меланина) в волосах, коже и глазах. В некоторых странах люди с такой особенностью до сих пор подвергаются дискриминациям.Еще в этот день можно отметить День маленького путешествия, День божьей коровки, День швейной машинки, День рождения булавки или отпраздновать праздник куралесов.Знаменательные событияВ 1920 году почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.В 1924-м Совет Народных Комиссаров принял постановление "Об организации кинодела в РСФСР". Создано "Совкино".В этот день в 1934 году решением президиума ВЦИК РСФСР были созданы сразу две области – Воронежская с административным центром в Воронеже и Курская с административным центром в Курске, разделившие на две части Центрально-Черноземную область.В 1961 году в Калуге космонавт Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского. На тот момент это был первый в мире подобный музей. На его территории хранится научное наследие изобретателя Константина Циолковского, подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса "Восток", макет базового блока станции "Мир", элементы экипировки первых космонавтов и много других экспонатов, связанных с историей покорения космоса.Кто родился13 июня 1773 года в графстве Сомерсет (Англия) родился Томас Юнг. На протяжении своей жизни британский ученый изучал физику, механику, медицину, астрономию, филологию и востоковедение. Свободно говорил на тринадцати языках. Но больше всего запомнился благодаря "Волновой теории света".В 1928 году в Западной Виргинии на свет появился Джон Форбс Нэш-младший, гениальный математик, единственный в мире ученый, удостоенный Нобелевской премии в области экономики, обладатель высшей награды в математике – Абелевской премии. В 2001 году Рон Ховард экранизировал его биографию, сняв оскароносные "Игры разума", где роль математика исполнил Рассел Кроу.В 1940 году в Сербии родился "Чингачгук всех времен и народов", он же "Большой змей" – Гойко Митич. Югославский и сербский актер, получивший известность благодаря ролям индейцев. Самый популярный фильм с его участием – "Чингачгук – Большой змей", в основе которого сценарий, написанный по произведению Фенимора Купера "Зверобой".В 1958 году родился Сергей Маковецкий, Народный артист Российской Федерации, запомнившийся по ролям в фильмах "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Брат 2", "Жмурки". Ну и, конечно, Маковецкий – это потрясающий Фима-Полужид, вор-карманник из "Ликвидации" Урсуляка.Еще в этот день родились британский актер Малкольм Макдауэлл, заслуженный артист РФ и главный Арамис России Игорь Старыгин, российская телеведущая Дана Борисова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, в мире, россия, новости, история, кино, кинематограф, культура, наука и технологии
Какой сегодня праздник: 13 июня

Что празднуют в России и мире 13 июня

00:00 13.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГосударственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире распространяют информацию об альбинизме, а любители маленьких путешествий ездят туда, где раньше не были. В этот день родился "Чингачгук всех времен и народов" Гойко Митич и главный Арамис России Игорь Старыгин.

Что празднуют в мире

Международный день распространения информации об альбинизме был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2014 года. Альбинизм – редкое генетическое различие, вызванное недостаточным количеством пигмента (меланина) в волосах, коже и глазах. В некоторых странах люди с такой особенностью до сих пор подвергаются дискриминациям.
Еще в этот день можно отметить День маленького путешествия, День божьей коровки, День швейной машинки, День рождения булавки или отпраздновать праздник куралесов.

Знаменательные события

В 1920 году почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.
В 1924-м Совет Народных Комиссаров принял постановление "Об организации кинодела в РСФСР". Создано "Совкино".
В этот день в 1934 году решением президиума ВЦИК РСФСР были созданы сразу две области – Воронежская с административным центром в Воронеже и Курская с административным центром в Курске, разделившие на две части Центрально-Черноземную область.
В 1961 году в Калуге космонавт Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского. На тот момент это был первый в мире подобный музей. На его территории хранится научное наследие изобретателя Константина Циолковского, подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса "Восток", макет базового блока станции "Мир", элементы экипировки первых космонавтов и много других экспонатов, связанных с историей покорения космоса.
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12 апреля, 09:45Фотоленты
Кто открыл миру космос: лица первых

Кто родился

13 июня 1773 года в графстве Сомерсет (Англия) родился Томас Юнг. На протяжении своей жизни британский ученый изучал физику, механику, медицину, астрономию, филологию и востоковедение. Свободно говорил на тринадцати языках. Но больше всего запомнился благодаря "Волновой теории света".
В 1928 году в Западной Виргинии на свет появился Джон Форбс Нэш-младший, гениальный математик, единственный в мире ученый, удостоенный Нобелевской премии в области экономики, обладатель высшей награды в математике – Абелевской премии. В 2001 году Рон Ховард экранизировал его биографию, сняв оскароносные "Игры разума", где роль математика исполнил Рассел Кроу.
В 1940 году в Сербии родился "Чингачгук всех времен и народов", он же "Большой змей" – Гойко Митич. Югославский и сербский актер, получивший известность благодаря ролям индейцев. Самый популярный фильм с его участием – "Чингачгук – Большой змей", в основе которого сценарий, написанный по произведению Фенимора Купера "Зверобой".
В 1958 году родился Сергей Маковецкий, Народный артист Российской Федерации, запомнившийся по ролям в фильмах "Сукины дети", "Про уродов и людей", "Брат 2", "Жмурки". Ну и, конечно, Маковецкий – это потрясающий Фима-Полужид, вор-карманник из "Ликвидации" Урсуляка.
Еще в этот день родились британский актер Малкольм Макдауэлл, заслуженный артист РФ и главный Арамис России Игорь Старыгин, российская телеведущая Дана Борисова.
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