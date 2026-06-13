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Как правильно кататься на сап-досках в Крыму
Как правильно кататься на сап-досках в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Как правильно кататься на сап-досках в Крыму
Кататься на сап-досках в Крыму разрешается только за буйками на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны до 25 сантиметров. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Кататься на сап-досках в Крыму разрешается только за буйками на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны до 25 сантиметров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по региону Александр Зраенко.Представитель спасательного ведомства отметил, что вот уже третий год подряд именно сап-доски являются одними из самых популярных средств для активного отдыха на воде.При этом не уменьшается и число тех сапбордистов, которых уносит в открытое море, ежегодно таких случае больше двухсот, обратил он внимание.Детям до 7 лет кататься на сап-доске самостоятельно запрещается, до 12 лет это возможно при сопровождении взрослого, подросткам старше 12 лет разрешается самостоятельная эксплуатация средств активного отдыха, отметил специалист."Также обращаем внимание, что эксплуатация средств активного отдыха в ночное время суток категорически запрещена. Также опасно кататься рядом с гидротехническими сооружениями, в портовых акваториях, где ходят суда, корабли, это может привести к летальным последствиям", - добавил Зраенко.Новые правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката вступили в Крыму в силу в прошлом году. За нарушение правил предусмотрены штрафы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
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Как правильно кататься на сап-досках в Крыму
В Крыму кататься на сап-досках можно только за буйками и в 500 метрах от берега - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Кататься на сап-досках в Крыму разрешается только за буйками на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны до 25 сантиметров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по региону Александр Зраенко.
"Эксплуатация средств активного отдыха разрешается на территории Республики Крым на удалении до 500 метров от берега. Это прописано в субъективном нормативно-правовом акте. При высоте волны не более 25 сантиметров и за буйковой зоной", - сказал он, уточнив, что до буйков "доску нужно нести, а не плыть на ней, махая веслами по головам отдыхающих".
Представитель спасательного ведомства отметил, что вот уже третий год подряд именно сап-доски являются одними из самых популярных средств для активного отдыха на воде.
При этом не уменьшается и число тех сапбордистов, которых уносит в открытое море, ежегодно таких случае больше двухсот, обратил он внимание.
"С чем связано такое большое количество уносов? Прежде всего, это эксплуатация в ветреную погоду. При ветровой нагрузке или штормовых явлениях у сап-доски большая парусность, и спортсмен, который стоит на ней, в считанные секунды уходит в открытое море", - сказал Зраенко и напомнил, что эксплуатировать средства активного отдыха, к которым относится и сап-доска, нужно только в спасательном жилете со специальным подголовником, который обеспечивает пребывание человека в воде даже тогда, когда он потерял сознание.
Детям до 7 лет кататься на сап-доске самостоятельно запрещается, до 12 лет это возможно при сопровождении взрослого, подросткам старше 12 лет разрешается самостоятельная эксплуатация средств активного отдыха, отметил специалист.
"Также обращаем внимание, что эксплуатация средств активного отдыха в ночное время суток категорически запрещена. Также опасно кататься рядом с гидротехническими сооружениями, в портовых акваториях, где ходят суда, корабли, это может привести к летальным последствиям", - добавил Зраенко.
Новые правила использования
сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката вступили в Крыму в силу в прошлом году. За нарушение правил предусмотрены штрафы.
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