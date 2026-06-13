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Как правильно кататься на сап-досках в Крыму

Как правильно кататься на сап-досках в Крыму - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Как правильно кататься на сап-досках в Крыму

Кататься на сап-досках в Крыму разрешается только за буйками на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны до 25 сантиметров. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T20:33

2026-06-13T20:33

2026-06-13T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Кататься на сап-досках в Крыму разрешается только за буйками на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны до 25 сантиметров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по региону Александр Зраенко.Представитель спасательного ведомства отметил, что вот уже третий год подряд именно сап-доски являются одними из самых популярных средств для активного отдыха на воде.При этом не уменьшается и число тех сапбордистов, которых уносит в открытое море, ежегодно таких случае больше двухсот, обратил он внимание.Детям до 7 лет кататься на сап-доске самостоятельно запрещается, до 12 лет это возможно при сопровождении взрослого, подросткам старше 12 лет разрешается самостоятельная эксплуатация средств активного отдыха, отметил специалист."Также обращаем внимание, что эксплуатация средств активного отдыха в ночное время суток категорически запрещена. Также опасно кататься рядом с гидротехническими сооружениями, в портовых акваториях, где ходят суда, корабли, это может привести к летальным последствиям", - добавил Зраенко.Новые правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката вступили в Крыму в силу в прошлом году. За нарушение правил предусмотрены штрафы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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