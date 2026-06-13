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Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области
Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области
Движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T11:23
2026-06-13T11:37
евгений балицкий
новости
запорожская область
крым
джанкой
атаки всу
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, сообщив схему объезда.По словам Балицкого, минувшей ночью ВСУ предприняли попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой".Он рекомендовал водителям учитывать временную схему при планировании поездок и выбирать именно этот путь следования."На месте работают профильные службы. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Следите за официальными сообщениями", – призвал губернатор.В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории регионаРанее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали мосты в Крым Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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96
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евгений балицкий, новости, запорожская область, крым, джанкой, атаки всу, сухопутный маршрут в крым
Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области

Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области - схема объезда

11:23 13.06.2026 (обновлено: 11:37 13.06.2026)
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, сообщив схему объезда.
По словам Балицкого, минувшей ночью ВСУ предприняли попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой".
"В целях безопасности движение по мосту временно остановлено. Проезд осуществляется в объезд по следующей схеме: Мелитополь – Новоалексеевка – Новотроицкое – Чаплинка – Мирное – Армянск", – сообщил Балицкий в "МАКС".
Он рекомендовал водителям учитывать временную схему при планировании поездок и выбирать именно этот путь следования.
"На месте работают профильные службы. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Следите за официальными сообщениями", – призвал губернатор.
В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона
Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре.
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Евгений БалицкийНовостиЗапорожская областьКрымДжанкойАтаки ВСУСухопутный маршрут в Крым
 
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