https://crimea.ria.ru/20260613/kak-popast-na-kpp-dzhankoy-posle-perekrytiya-mosta-v-zaporozhskoy-oblasti-1156825263.html

Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области

Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области

Движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T11:23

2026-06-13T11:23

2026-06-13T11:37

евгений балицкий

новости

запорожская область

крым

джанкой

атаки всу

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, сообщив схему объезда.По словам Балицкого, минувшей ночью ВСУ предприняли попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой".Он рекомендовал водителям учитывать временную схему при планировании поездок и выбирать именно этот путь следования."На месте работают профильные службы. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Следите за официальными сообщениями", – призвал губернатор.В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории регионаРанее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали мосты в Крым Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

запорожская область

крым

джанкой

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, новости, запорожская область, крым, джанкой, атаки всу, сухопутный маршрут в крым