Рейтинг@Mail.ru
"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/iskusstvo-vstavat-na-koleni-k-chemu-privedet-sdelka-trampa-s-iranom-1156832576.html
"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном
"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном - РИА Новости Крым, 13.06.2026
"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном
Сделку с Ираном в США, инициированную американским президентом Дональдом Трампом, в Америке уже называют искусством вставать на колени, и она вовсе не... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:37
2026-06-13T21:39
сша
дональд трамп
политика
новости
мнения
малек дудаков
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_992cae1e833df7e16b89eb5795d86721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Сделку с Ираном в США, инициированную американским президентом Дональдом Трампом, в Америке уже называют искусством вставать на колени, и она вовсе не гарантирует того, что планирует глава Белого дома. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее в этот день президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня, после чего "Ормузский пролив откроется для всех", заверил американский лидер. Накануне представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил СМИ, что иранские и власти США и Ирана согласовали и утвердили главные пункты меморандума о взаимопонимании.По словам Дудакова, политический класс в Вашингтоне уже воспринял условия предстоящей сделки Трампа с Ираном как "искусство вставать на колени".И все это – ради открытия свободы судоходства в Ормузском проливе и обещаний Ирана не активизировать свою ядерную программу, причем вывоза обогащенного урана в США, как это планировала команда Трампа, возможно, не случится, добавил он.По мнению политолога, подписание этой сделки с Ираном может курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который очевидно апеллирует к большинству избирателей, уставших от войны."А вот ястребы-неоконы называют происходящее капитуляцией США. Эту мантру они очевидно будут использовать против Вэнса на выборах, мол, победа была уже близка. Но в последний момент команда Трампа струхнула и решила сдаться", – заметил Дудаков.Израильское лобби, по словам эксперта, ожидаемо оставили за бортом переговоров, так что "представителям Нетаньяху приходится по крупицам собирать сведения в Вашингтоне, делиться информацией с ними никто не хочет".Ранее Дудаков предсказывал, что новая эскалация в Иране, которую развязывает Израиль под руководством премьера Биньямина Нетаньяху, окончательно добьет рейтинги президента США Дональда Трампа и республиканцев в Америке. А также допустил смену власти в Израиле с отстранением премьера Биньямина Нетаньяху.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308857_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_adcb9ccf83cfc411145f9092f81fd566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, политика, новости, мнения, малек дудаков
"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном

Сделка с Ираном не гарантирует вывоз обогащенного урана в США по плану Трампа - эксперт

21:37 13.06.2026 (обновлено: 21:39 13.06.2026)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Сделку с Ираном в США, инициированную американским президентом Дональдом Трампом, в Америке уже называют искусством вставать на колени, и она вовсе не гарантирует того, что планирует глава Белого дома. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня, после чего "Ормузский пролив откроется для всех", заверил американский лидер. Накануне представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил СМИ, что иранские и власти США и Ирана согласовали и утвердили главные пункты меморандума о взаимопонимании.
По словам Дудакова, политический класс в Вашингтоне уже воспринял условия предстоящей сделки Трампа с Ираном как "искусство вставать на колени".

"Это игра слов Art of a Kneel вместо Art of a Deal (с англ., "искусство заключить сделки", так называется одна из самых популярных кни Трампа – ред.). Белому дому придется снимать санкции и разблокировать активы Ирана, последнее уже на наших глазах происходит", – написал Дудаков в своем канале в МАКС.

И все это – ради открытия свободы судоходства в Ормузском проливе и обещаний Ирана не активизировать свою ядерную программу, причем вывоза обогащенного урана в США, как это планировала команда Трампа, возможно, не случится, добавил он.
"Иранцы утверждают, что уран погребен глубоко в катакомбах, быстро добраться до него не выйдет. А часики-то у Белого дома тикают. Выборы неумолимо приближаются. Рейтинги Трампа, особенно в вопросах экономики, остаются на дне", – отметил Дудаков.
По мнению политолога, подписание этой сделки с Ираном может курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который очевидно апеллирует к большинству избирателей, уставших от войны.
"А вот ястребы-неоконы называют происходящее капитуляцией США. Эту мантру они очевидно будут использовать против Вэнса на выборах, мол, победа была уже близка. Но в последний момент команда Трампа струхнула и решила сдаться", – заметил Дудаков.
Израильское лобби, по словам эксперта, ожидаемо оставили за бортом переговоров, так что "представителям Нетаньяху приходится по крупицам собирать сведения в Вашингтоне, делиться информацией с ними никто не хочет".

"Команда Трампа, травмированная поражением в Иране, надеется поскорее забыть войну как страшный сон. Хоть последствия ее все равно болезненно скажутся в день выборов", – заключил он.

Ранее Дудаков предсказывал, что новая эскалация в Иране, которую развязывает Израиль под руководством премьера Биньямина Нетаньяху, окончательно добьет рейтинги президента США Дональда Трампа и республиканцев в Америке. А также допустил смену власти в Израиле с отстранением премьера Биньямина Нетаньяху.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение
Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу
Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
 
СШАДональд ТрампПолитикаНовостиМненияМалек Дудаков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
21:37"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном
21:29109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
21:09Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
20:55В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья
20:44Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном
20:33Как правильно кататься на сап-досках в Крыму
20:07Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
19:55В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще
19:49Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
19:33Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
19:12Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу
18:40В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации
18:04ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
18:00"Евразия-Кинофест" в Сочи - видео церемонии открытия
17:54Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели
17:15"Кино" и Крым: Цой написал несколько песен на полуострове
16:56Завод "Титановые Инвестиции" в Армянске: что здесь производит Крым - справка
16:26ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия
16:22Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
Лента новостейМолния