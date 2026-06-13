https://crimea.ria.ru/20260613/iskusstvo-vstavat-na-koleni-k-chemu-privedet-sdelka-trampa-s-iranom-1156832576.html

"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном

"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном - РИА Новости Крым, 13.06.2026

"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном

Сделку с Ираном в США, инициированную американским президентом Дональдом Трампом, в Америке уже называют искусством вставать на колени, и она вовсе не... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T21:37

2026-06-13T21:37

2026-06-13T21:39

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малек дудаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Сделку с Ираном в США, инициированную американским президентом Дональдом Трампом, в Америке уже называют искусством вставать на колени, и она вовсе не гарантирует того, что планирует глава Белого дома. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее в этот день президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня, после чего "Ормузский пролив откроется для всех", заверил американский лидер. Накануне представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил СМИ, что иранские и власти США и Ирана согласовали и утвердили главные пункты меморандума о взаимопонимании.По словам Дудакова, политический класс в Вашингтоне уже воспринял условия предстоящей сделки Трампа с Ираном как "искусство вставать на колени".И все это – ради открытия свободы судоходства в Ормузском проливе и обещаний Ирана не активизировать свою ядерную программу, причем вывоза обогащенного урана в США, как это планировала команда Трампа, возможно, не случится, добавил он.По мнению политолога, подписание этой сделки с Ираном может курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который очевидно апеллирует к большинству избирателей, уставших от войны."А вот ястребы-неоконы называют происходящее капитуляцией США. Эту мантру они очевидно будут использовать против Вэнса на выборах, мол, победа была уже близка. Но в последний момент команда Трампа струхнула и решила сдаться", – заметил Дудаков.Израильское лобби, по словам эксперта, ожидаемо оставили за бортом переговоров, так что "представителям Нетаньяху приходится по крупицам собирать сведения в Вашингтоне, делиться информацией с ними никто не хочет".Ранее Дудаков предсказывал, что новая эскалация в Иране, которую развязывает Израиль под руководством премьера Биньямина Нетаньяху, окончательно добьет рейтинги президента США Дональда Трампа и республиканцев в Америке. А также допустил смену власти в Израиле с отстранением премьера Биньямина Нетаньяху.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает Трампу Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, политика, новости, мнения, малек дудаков