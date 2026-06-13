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Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса
Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса
В Феодосийском округе топливо в свободной продаже в течение дня 13 июня можно приобрести на восьми запавках. Об этом проинформировал глава администрации города... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T13:14
2026-06-13T13:14
феодосия
владимир ким
новости крыма
дефицит топлива в крыму
бензин
топливо
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Феодосийском округе топливо в свободной продаже в течение дня 13 июня можно приобрести на восьми запавках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.Владимир Ким уточнил, что в свободной продаже доступен бензин марок А-92 и А-95 ультра, а также дизельное топливо.Приобрести его в Феодосии можно на заправках по адресам: ул. Керченское шоссе, 27/Д (А-95 ультра, А-92, ДТ), Керченское шоссе, 23 (А-95 ультра, ДТ), Керченское шоссе, 18/Б (А-92), а также на ул. Челнокова, 71 (А-95 ультра) и ул. Симферопольское шоссе, 25 (А-92, ДТ).Кроме того, в свободной продаже бензин на АЗС:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июняБьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на ХерсонщинеВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым
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феодосия, владимир ким, новости крыма, дефицит топлива в крыму, бензин, топливо, топливо в крыму
Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса

В Феодосии бензин в свободной продаже днем 13 июня есть на восьми заправках – власти

13:14 13.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции в Калининграде
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Феодосийском округе топливо в свободной продаже в течение дня 13 июня можно приобрести на восьми запавках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.
Владимир Ким уточнил, что в свободной продаже доступен бензин марок А-92 и А-95 ультра, а также дизельное топливо.
Приобрести его в Феодосии можно на заправках по адресам: ул. Керченское шоссе, 27/Д (А-95 ультра, А-92, ДТ), Керченское шоссе, 23 (А-95 ультра, ДТ), Керченское шоссе, 18/Б (А-92), а также на ул. Челнокова, 71 (А-95 ультра) и ул. Симферопольское шоссе, 25 (А-92, ДТ).
Кроме того, в свободной продаже бензин на АЗС:
  • пгт. Коктебель, ул. Ленина, 150 (А-92).
  • с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б (А-92, ДТ).
  • пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 (А-95 ультра, А-92).
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ФеодосияВладимир КимНовости КрымаДефицит топлива в КрымуБензинТопливоТопливо в Крыму
 
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