https://crimea.ria.ru/20260613/gde-u-morya-v-sevastopole-poyavyatsya-nastily-pod-palatki-dlya-turistov-1156824948.html

Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов

Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов

На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток, также появятся другие места для РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T11:08

2026-06-13T11:08

2026-06-13T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток, также появятся другие места для отдыха. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.В сообщении от властей отмечается, что работы по обновлению навигации и мест для отдыха на Большой севастопольской тропе продолжаются.Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) меняют обновляют информационные стенды, пострадавшие от непогоды, и конструкции с правилами поведения на природе.В частности, такие скоро появятся на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", для этого уже монтируются каркасы, отметили в правительстве.Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути."На участке от Ласпинского перевала до Байдарских ворот восстановят 20 навигационных столбов, добавят 42 новых и дополнят их 105 табличками, а также установят свежие информационные стенды", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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