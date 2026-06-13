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Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток, также появятся другие места для РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T11:08
2026-06-13T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток, также появятся другие места для отдыха. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.В сообщении от властей отмечается, что работы по обновлению навигации и мест для отдыха на Большой севастопольской тропе продолжаются.Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) меняют обновляют информационные стенды, пострадавшие от непогоды, и конструкции с правилами поведения на природе.В частности, такие скоро появятся на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", для этого уже монтируются каркасы, отметили в правительстве.Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути."На участке от Ласпинского перевала до Байдарских ворот восстановят 20 навигационных столбов, добавят 42 новых и дополнят их 105 табличками, а также установят свежие информационные стенды", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму Какие виды туризма следует развивать в Восточном Крыму и зачем – эксперт В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России
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Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
На Большой севастопольской тропе появятся настилы под палатки и другие места для отдыха
11:08 13.06.2026 (обновлено: 11:10 13.06.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым.
На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток, также появятся другие места для отдыха. Об этом сообщили
в правительстве Севастополя.
В сообщении от властей отмечается, что работы по обновлению навигации и мест для отдыха на Большой севастопольской тропе продолжаются.
Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) меняют обновляют информационные стенды, пострадавшие от непогоды, и конструкции с правилами поведения на природе.
В частности, такие скоро появятся на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", для этого уже монтируются каркасы, отметили в правительстве.
"Здесь же сделают бесплатные деревянные настилы под палатки", – сказано в сообщении.
Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути.
"На участке от Ласпинского перевала до Байдарских ворот восстановят 20 навигационных столбов, добавят 42 новых и дополнят их 105 табличками, а также установят свежие информационные стенды", – уточнили в правительстве.
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