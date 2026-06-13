https://crimea.ria.ru/20260613/gde-kupit-benzin-v-sakakh---adresa-1156823374.html

Где купить бензин в Саках - адреса

Где купить бензин в Саках - адреса - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Где купить бензин в Саках - адреса

В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло: РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T09:42

2026-06-13T09:42

2026-06-13T09:42

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азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло: - Евпаторийское шоссе, 79Б – ДТ Ультра; - Евпаторийское шоссе, 80В – ДТ Ультра, АИ-95 Ультра и АИ-92. Она напомнила, что продажа в канистры запрещена. Заливать в бак можно до 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260612/v-krymu-snizyat-stoimost-topliva-1156807972.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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