https://crimea.ria.ru/20260613/gde-kupit-benzin-v-sakakh---adresa-1156823374.html
Где купить бензин в Саках - адреса
Где купить бензин в Саках - адреса - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Где купить бензин в Саках - адреса
В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло: РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:42
2026-06-13T09:42
2026-06-13T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло: - Евпаторийское шоссе, 79Б – ДТ Ультра; - Евпаторийское шоссе, 80В – ДТ Ультра, АИ-95 Ультра и АИ-92. Она напомнила, что продажа в канистры запрещена. Заливать в бак можно до 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где купить бензин в Саках - адреса
Где купить бензин в Саках