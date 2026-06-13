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Где купить бензин в Саках - адреса - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Где купить бензин в Саках - адреса
Где купить бензин в Саках - адреса - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Где купить бензин в Саках - адреса
В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло: РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:42
2026-06-13T09:42
саки
крым
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
юлия предыбайло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло: - Евпаторийское шоссе, 79Б – ДТ Ультра; - Евпаторийское шоссе, 80В – ДТ Ультра, АИ-95 Ультра и АИ-92. Она напомнила, что продажа в канистры запрещена. Заливать в бак можно до 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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саки, крым, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, юлия предыбайло, азс
Где купить бензин в Саках - адреса

Где купить бензин в Саках

09:42 13.06.2026
 
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСАЗС
АЗС
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках. Адреса публикует глава администрации города Юлия Предыбайло:
- Евпаторийское шоссе, 79Б – ДТ Ультра;
- Евпаторийское шоссе, 80В – ДТ Ультра, АИ-95 Ультра и АИ-92.
Она напомнила, что продажа в канистры запрещена. Заливать в бак можно до 20 литров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
АЗС - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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СакиКрымТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаЮлия ПредыбайлоАЗС
 
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