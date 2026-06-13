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"Евразия-Кинофест" в Сочи - трансляция церемонии открытия

"Евразия-Кинофест" в Сочи - трансляция церемонии открытия - РИА Новости Крым, 13.06.2026

"Евразия-Кинофест" в Сочи - трансляция церемонии открытия

Стартовал III Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест". Фестиваль пройдет с 13 по 19 июня в Сочи. Конкурсная программа включает 20... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T18:00

2026-06-13T18:00

2026-06-13T18:16

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Стартовал III Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест". Фестиваль пройдет с 13 по 19 июня в Сочи. Конкурсная программа включает 20 номинаций.Одной из главных особенностей фестиваля 2026 года станет большое количество премьер. Среди них — фильм "Малыш-каратист", где известный российский актер Роман Курцын исполнил роль сэнсэя.Пока организаторы раскрывают лишь часть программы — полный список российских и зарубежных актеров, режиссеров и специальных гостей будет опубликован позже. Также среди новшеств "Евразия-Кинофеста":– запуск международного рынка сценариев — площадки для поиска партнеров и запуска совместных кинопроектов;– расширение грантовой поддержки, в том числе молодых авторов;– конкурс видеороликов;– фестиваль кинофестивалей: наряду с конкурсной программой полнометражного, короткометражного и документального кино, зрителям покажут фильмы — победители международных киносмотров разных стран.Зрителям представят больше 100 кинокартин, включая конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные показы.I МКФ "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом был кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий заслуженный артист России Тигран Кеосаян.Второй фестиваль прошел в 2025-м в Сочи. Он продлился 8 дней и включал насыщенные конкурсную, образовательную и деловую программы. Президент II МКФ "Евразия-Кинофест" — узбекский и российский режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев. Было показано 95 фильмов, 55 из них — фестивальные премьеры.Фестивали объединили кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году география проекта существенно расширилась: к нему присоединились представители Абхазии, Австрии, Бразилии, Германии, Испании, Кении, Монголии, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии и ЮАР. В фестивалях приняли участие свыше 650 кинематографистов из 27 стран. Зрительский охват составил больше 40 тысяч человек в кинотеатрах и около 600 тысяч — онлайн.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, кино, культура, тигран кеосаян, новости, краснодарский край, общество, видео, видео