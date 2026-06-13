https://crimea.ria.ru/20260613/chetyre-ataki-na-sevastopol-za-noch---gubernator-rasskazal-o-povrezhdeniyakh-1156822819.html
Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях
Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях
Минувшей ночью и утром военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:08
2026-06-13T09:08
2026-06-13T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Минувшей ночью и утром военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сбито больше 25 БПЛА. Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах, в Гагаринском районе — автомобиль. Люди не пострадали. Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации", - сообщил губернатор в МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях
Четыре атаки на Севастополь за ночь - сбиты 25 дронов
09:08 13.06.2026 (обновлено: 09:10 13.06.2026)