https://crimea.ria.ru/20260613/byut-po-gruzovikam-i-benzovozam-smertelnaya-ataka-dronov-na-khersonschine-1156823831.html

Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

Один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T10:04

2026-06-13T10:04

2026-06-13T10:07

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо уточнил, что погибший – мужчина 1978 года рождения, он находился в грузовом автомобиле, когда в Нововладимировке Голопристанского округа по нему ударил украинский беспилотник.Кроме того, в Раздольном Каховского округа при атаке БПЛА на грузовой автомобиль ранения получил мужчина 1974 года рождения, он был госпитализирован.Также целью для вражеского беспилотника стал грузовик в Чаплинке, в результате удара дрона по машине пострадали мужчины 1963 и 1982 годов рождения, оба также попали в больницу.По словам Сальдо, повреждения инфраструктуры и имущества в результате атак ВСУ на протяжении минувших суток зафиксированы в нескольких муниципалитетах.Под ударами врага, по слова главы региона, были населенные пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алешкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов.В Чонгаре при ударе беспилотника поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Скадовске загорелся бензовоз, в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом, а в Таврийске загорелся жилой дома после атаки БПЛА. Также поврежден ряд автомобилей, в том числе легковых.Ранее в субботу, 13 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе отражения атаки ВСУ и в результате падения обломков вражеских БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе, не обошлось без жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали мосты в Крым Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия