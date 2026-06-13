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Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
Один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T10:04
2026-06-13T10:07
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо уточнил, что погибший – мужчина 1978 года рождения, он находился в грузовом автомобиле, когда в Нововладимировке Голопристанского округа по нему ударил украинский беспилотник.Кроме того, в Раздольном Каховского округа при атаке БПЛА на грузовой автомобиль ранения получил мужчина 1974 года рождения, он был госпитализирован.Также целью для вражеского беспилотника стал грузовик в Чаплинке, в результате удара дрона по машине пострадали мужчины 1963 и 1982 годов рождения, оба также попали в больницу.По словам Сальдо, повреждения инфраструктуры и имущества в результате атак ВСУ на протяжении минувших суток зафиксированы в нескольких муниципалитетах.Под ударами врага, по слова главы региона, были населенные пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алешкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов.В Чонгаре при ударе беспилотника поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Скадовске загорелся бензовоз, в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом, а в Таврийске загорелся жилой дома после атаки БПЛА. Также поврежден ряд автомобилей, в том числе легковых.Ранее в субботу, 13 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе отражения атаки ВСУ и в результате падения обломков вражеских БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе, не обошлось без жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали мосты в Крым Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
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херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

Бьют по грузовикам и бензовозам: человек погиб и пятеро ранены при атаке ВСУ на Херсонщине

10:04 13.06.2026 (обновлено: 10:07 13.06.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и пятеро ранены в ходе атак ВСУ на Херсонскую область на протяжении течение суток силами беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения", – сказано в его сообщении на платформе МАКС.
Сальдо уточнил, что погибший – мужчина 1978 года рождения, он находился в грузовом автомобиле, когда в Нововладимировке Голопристанского округа по нему ударил украинский беспилотник.
Кроме того, в Раздольном Каховского округа при атаке БПЛА на грузовой автомобиль ранения получил мужчина 1974 года рождения, он был госпитализирован.
Также целью для вражеского беспилотника стал грузовик в Чаплинке, в результате удара дрона по машине пострадали мужчины 1963 и 1982 годов рождения, оба также попали в больницу.
"В Голой Пристани пострадал мужчина 1962 года рождения. Доставлен в больницу... В Великих Копанях Алешкинского округа ранения получил мужчина 1967 года рождения. От госпитализации отказался", – добавил губернатор.
По словам Сальдо, повреждения инфраструктуры и имущества в результате атак ВСУ на протяжении минувших суток зафиксированы в нескольких муниципалитетах.
Под ударами врага, по слова главы региона, были населенные пункты Генического, Голопристанского, Каховского, Алешкинского, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов.
В Чонгаре при ударе беспилотника поврежден железнодорожный мост, а на автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Скадовске загорелся бензовоз, в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом, а в Таврийске загорелся жилой дома после атаки БПЛА. Также поврежден ряд автомобилей, в том числе легковых.
Ранее в субботу, 13 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе отражения атаки ВСУ и в результате падения обломков вражеских БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе, не обошлось без жертв.
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