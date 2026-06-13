Рейтинг@Mail.ru
Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/budet-tolko-khuzhe-ekspert-o-situatsii-v-britanii-i-vozmozhnostyakh-ee-armii-1156824521.html
Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии
Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии
Разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T10:45
2026-06-13T10:45
новости
мнения
великобритания
политика
армия и флот
в мире
малек дудаков
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_523:612:3077:2048_1920x0_80_0_0_a23f5a5f1792f4c0665bd9e3be9ae685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют собой печальное зрелище. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя увольнение британского министра обороны по собственному желанию.На днях стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили подает в отставку из-за недофинансирования армии – соответствующее письмо, адресованное британскому премьеру Киру Стармеру он опубликовал в соцсети X. "После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку", – прокомментировал он свое решение.У министра Хили, очередного ставленника премьера Кира Стармера, просто не было выбора, считает политолог.По его словам, весь бюджетный кризис в Британии разрешить нереально, и лейбористы уже даже не пытаются этого делать – "лишь отчаянно надеются, что все не рухнет в самой ближайшей перспективе".На обслуживание госдолга Лондону приходится тратить 110 млрд фунтов, и дефицит госбюджета Британии уже превысил 130 млрд фунтов, что вдвое больше расходов на оборонную сферу, заметил эксперт.На нее Британия не может тратить в нынешних условиях и 2,5% от ВВП, так что вооруженные силы страны представляют собой "все более печальное зрелище"."Численность сухопутной армии сократилась до 72 тысяч солдат – это показатели конца XVIII века. Даже королевский флот – символ прошлого имперского величия – нынче весь прозябает на ремонте. Впервые в истории у Лондона не осталось ни одной функционирующей подлодки, которую можно было бы вывести на боевое дежурство", – перечислил Дудаков.Вишенкой на торте, по его словам, стала поломка одного из авианосцев, который британцы хотели отправить в США на празднование 250-летия независимости.Ранее, в апреле, глава минобороны Великобритании Джон Хили, напуганный присутствием российских подводных лодок в Северной Атлантике, пригрозил высшему руководству РФ.Тогда политолог Вадим Колесниченко, комментируя очередные угрозы Лондона в адрес России, высказал мнение, что Королевский военно-морской флот Великобритании не в силах противостоять ВМФ России, и в условиях, когда Англия способна лишь на провокации, диверсии и пиратство, подобные заявления от английского руководства можно объяснить страхом и отчаянием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_568:608:2488:2048_1920x0_80_0_0_eea7dedb988de7196e980b687f849bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мнения, великобритания, политика, армия и флот, в мире, малек дудаков
Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии

Бюджетный кризис Британии развалит военпром и армию Лондона – политолог Дудаков

10:45 13.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют собой печальное зрелище. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя увольнение британского министра обороны по собственному желанию.
На днях стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили подает в отставку из-за недофинансирования армии – соответствующее письмо, адресованное британскому премьеру Киру Стармеру он опубликовал в соцсети X. "После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку", – прокомментировал он свое решение.
У министра Хили, очередного ставленника премьера Кира Стармера, просто не было выбора, считает политолог.
"Формально он ушел в знак протеста против недофинансирования вооруженных сил Британии. Все планы по наращиванию военных расходов уже фактически сорваны... В нынешней ситуации Хили только и остается, что уходить в отставку и уже со стороны поносить Стармера за развал британской "военки", – написал Дудаков в "МАКС".
По его словам, весь бюджетный кризис в Британии разрешить нереально, и лейбористы уже даже не пытаются этого делать – "лишь отчаянно надеются, что все не рухнет в самой ближайшей перспективе".
"Лондон поставил целью вернуться к 3-3,5% от ВВП военных трат, которые у него в последний раз были в нулевые годы. Но одно дело – планы на бумаге, совсем другое – реальное исполнение", – отметил Дудаков.
На обслуживание госдолга Лондону приходится тратить 110 млрд фунтов, и дефицит госбюджета Британии уже превысил 130 млрд фунтов, что вдвое больше расходов на оборонную сферу, заметил эксперт.
На нее Британия не может тратить в нынешних условиях и 2,5% от ВВП, так что вооруженные силы страны представляют собой "все более печальное зрелище".
"Численность сухопутной армии сократилась до 72 тысяч солдат – это показатели конца XVIII века. Даже королевский флот – символ прошлого имперского величия – нынче весь прозябает на ремонте. Впервые в истории у Лондона не осталось ни одной функционирующей подлодки, которую можно было бы вывести на боевое дежурство", – перечислил Дудаков.
Вишенкой на торте, по его словам, стала поломка одного из авианосцев, который британцы хотели отправить в США на празднование 250-летия независимости.
"Дальше будет только хуже", – прогнозирует эксперт.
Ранее, в апреле, глава минобороны Великобритании Джон Хили, напуганный присутствием российских подводных лодок в Северной Атлантике, пригрозил высшему руководству РФ.
Тогда политолог Вадим Колесниченко, комментируя очередные угрозы Лондона в адрес России, высказал мнение, что Королевский военно-морской флот Великобритании не в силах противостоять ВМФ России, и в условиях, когда Англия способна лишь на провокации, диверсии и пиратство, подобные заявления от английского руководства можно объяснить страхом и отчаянием.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия
Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому
 
НовостиМненияВеликобританияПолитикаАрмия и флотВ миреМалек Дудаков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
10:45Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии
10:20Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ
10:04Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
09:54На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
09:42Где купить бензин в Саках - адреса
09:37Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
09:18ВСУ снова атаковали мосты в Крым
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
09:08Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях
08:49В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:42Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому
07:43Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе
07:41Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
07:22177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
07:05В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
00:01Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июня
23:08В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером 12 июня
Лента новостейМолния