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Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии

Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии

Разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T10:45

2026-06-13T10:45

2026-06-13T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Разрешить бюджетный кризис Британии не под силу, так что ситуация способна только ухудшаться, в том числе в вооруженных силах страны, которые уже представляют собой печальное зрелище. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя увольнение британского министра обороны по собственному желанию.На днях стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Хили подает в отставку из-за недофинансирования армии – соответствующее письмо, адресованное британскому премьеру Киру Стармеру он опубликовал в соцсети X. "После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку", – прокомментировал он свое решение.У министра Хили, очередного ставленника премьера Кира Стармера, просто не было выбора, считает политолог.По его словам, весь бюджетный кризис в Британии разрешить нереально, и лейбористы уже даже не пытаются этого делать – "лишь отчаянно надеются, что все не рухнет в самой ближайшей перспективе".На обслуживание госдолга Лондону приходится тратить 110 млрд фунтов, и дефицит госбюджета Британии уже превысил 130 млрд фунтов, что вдвое больше расходов на оборонную сферу, заметил эксперт.На нее Британия не может тратить в нынешних условиях и 2,5% от ВВП, так что вооруженные силы страны представляют собой "все более печальное зрелище"."Численность сухопутной армии сократилась до 72 тысяч солдат – это показатели конца XVIII века. Даже королевский флот – символ прошлого имперского величия – нынче весь прозябает на ремонте. Впервые в истории у Лондона не осталось ни одной функционирующей подлодки, которую можно было бы вывести на боевое дежурство", – перечислил Дудаков.Вишенкой на торте, по его словам, стала поломка одного из авианосцев, который британцы хотели отправить в США на празднование 250-летия независимости.Ранее, в апреле, глава минобороны Великобритании Джон Хили, напуганный присутствием российских подводных лодок в Северной Атлантике, пригрозил высшему руководству РФ.Тогда политолог Вадим Колесниченко, комментируя очередные угрозы Лондона в адрес России, высказал мнение, что Королевский военно-морской флот Великобритании не в силах противостоять ВМФ России, и в условиях, когда Англия способна лишь на провокации, диверсии и пиратство, подобные заявления от английского руководства можно объяснить страхом и отчаянием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь Зеленскому

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новости, мнения, великобритания, политика, армия и флот, в мире, малек дудаков