https://crimea.ria.ru/20260613/avariya-na-khimzavode-v-krymu-i-prodvizhenie-armii-rossii--glavnoe-za-den-1156830412.html
Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:55
2026-06-13T21:55
2026-06-13T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи боевиков. Президент России Владимир Путин собрал совещание социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ, на котором рассказал о главных задачах в Донбассе и Новороссии, а также о положении дел в зоне спецоперации. ВСУ снова ударили по ж/д и автомобильным мостам в Крым, отменен поезд. На заводе "Титановые инвестиции" в Армянске произошла авария. В Севастополе анонсировали оборудование новых мест отдыха.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России продвигается в зоне СВОПо данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, за минувшие сутки успешно продвинулись в ряде микрорайонов Константиновки (ДНР) и "завершают зачистку Первомайского района".Также в ДНР уверенно наступают подразделения группировки войск "Центр". А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области, где враг понес самые большие потери.Всего за сутки ВСУ лишились боле 1440 боевиков на всех направлениях продвижения армии России.Путин созвал совещание по Донбассу и НовороссииПрезидент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ.Он напомнил "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны" и дал новые поручения.Также глава государства оценил ситуацию в зоне СВО.Удары ВСУ по Крыму и новые ограниченияВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", – написал он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью и рассказал о схеме объезда.Также стало известно об ударе по железнодорожному мосту в Чонгаре.В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" объявили, что поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма.Авария на заводе "Титановые инвестиции"На заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко."Все службы, задействованные в ликвидации... На месте работают лаборатории", – сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.Под Севастополем оборудуют новые места отдыхаНа Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, крым, в мире, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи боевиков. Президент России Владимир Путин собрал совещание социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ, на котором рассказал о главных задачах в Донбассе и Новороссии, а также о положении дел в зоне спецоперации. ВСУ снова ударили по ж/д и автомобильным мостам в Крым, отменен поезд. На заводе "Титановые инвестиции" в Армянске произошла авария. В Севастополе анонсировали оборудование новых мест отдыха.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Армия России продвигается в зоне СВО
По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск улучшили
положение по переднему краю, за минувшие сутки успешно продвинулись в ряде микрорайонов Константиновки (ДНР) и "завершают зачистку Первомайского района".
Также в ДНР уверенно наступают подразделения группировки войск "Центр". А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области, где враг понес самые большие потери.
Всего за сутки ВСУ лишились боле 1440 боевиков на всех направлениях продвижения армии России.
Путин созвал совещание по Донбассу и Новороссии
Президент РФ Владимир Путин провел
по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ.
Он напомнил "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны" и дал новые поручения
.
Также глава государства оценил
ситуацию в зоне СВО.
Удары ВСУ по Крыму и новые ограничения
ВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", – написал
он.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью и рассказал
о схеме объезда.
Также стало известно об ударе
по железнодорожному мосту в Чонгаре.
В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" объявили
, что поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма.
Авария на заводе "Титановые инвестиции"
На заводе "Титановые инвестиции
", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.
"Все службы, задействованные в ликвидации... На месте работают лаборатории", – сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.
И оценил
ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.
Под Севастополем оборудуют новые места отдыха
На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток. Об этом сообщили
в правительстве Севастополя.
Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути.
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