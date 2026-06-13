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Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:55
2026-06-13T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи боевиков. Президент России Владимир Путин собрал совещание социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ, на котором рассказал о главных задачах в Донбассе и Новороссии, а также о положении дел в зоне спецоперации. ВСУ снова ударили по ж/д и автомобильным мостам в Крым, отменен поезд. На заводе "Титановые инвестиции" в Армянске произошла авария. В Севастополе анонсировали оборудование новых мест отдыха.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России продвигается в зоне СВОПо данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, за минувшие сутки успешно продвинулись в ряде микрорайонов Константиновки (ДНР) и "завершают зачистку Первомайского района".Также в ДНР уверенно наступают подразделения группировки войск "Центр". А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области, где враг понес самые большие потери.Всего за сутки ВСУ лишились боле 1440 боевиков на всех направлениях продвижения армии России.Путин созвал совещание по Донбассу и НовороссииПрезидент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ.Он напомнил "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны" и дал новые поручения.Также глава государства оценил ситуацию в зоне СВО.Удары ВСУ по Крыму и новые ограниченияВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", – написал он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью и рассказал о схеме объезда.Также стало известно об ударе по железнодорожному мосту в Чонгаре.В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" объявили, что поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма.Авария на заводе "Титановые инвестиции"На заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко."Все службы, задействованные в ликвидации... На месте работают лаборатории", – сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.Под Севастополем оборудуют новые места отдыхаНа Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/chetyre-ataki-na-sevastopol-za-noch---gubernator-rasskazal-o-povrezhdeniyakh-1156822819.html
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главное за день, новости, крым, в мире, общество
Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день

Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день

21:55 13.06.2026
 
© РИА Новости КрымХимический завод "Крымский титан"
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи боевиков. Президент России Владимир Путин собрал совещание социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ, на котором рассказал о главных задачах в Донбассе и Новороссии, а также о положении дел в зоне спецоперации. ВСУ снова ударили по ж/д и автомобильным мостам в Крым, отменен поезд. На заводе "Титановые инвестиции" в Армянске произошла авария. В Севастополе анонсировали оборудование новых мест отдыха.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия России продвигается в зоне СВО

По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, за минувшие сутки успешно продвинулись в ряде микрорайонов Константиновки (ДНР) и "завершают зачистку Первомайского района".
Также в ДНР уверенно наступают подразделения группировки войск "Центр". А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области, где враг понес самые большие потери.
Всего за сутки ВСУ лишились боле 1440 боевиков на всех направлениях продвижения армии России.
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
09:08
Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях

Путин созвал совещание по Донбассу и Новороссии

Президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ.
Он напомнил "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны" и дал новые поручения.
Также глава государства оценил ситуацию в зоне СВО.
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
14:35
Путин оценил ситуацию в зоне СВО

Удары ВСУ по Крыму и новые ограничения

ВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", – написал он.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью и рассказал о схеме объезда.
Также стало известно об ударе по железнодорожному мосту в Чонгаре.
В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" объявили, что поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма.
Удар по рынку в Сватово в ЛНР
18:04
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек

Авария на заводе "Титановые инвестиции"

На заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.
"Все службы, задействованные в ликвидации... На месте работают лаборатории", – сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.
И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
19:12
Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу

Под Севастополем оборудуют новые места отдыха

На Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути.
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Заголовок открываемого материала
21:55Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
21:37"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном
21:29109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
21:09Крымский мост сейчас: обстановка к 21 часу 13 июня
20:55В Крыму оценили туристический потенциал песчаных кос и грязей Приазовья
20:44Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном
20:33Как правильно кататься на сап-досках в Крыму
20:07Опасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
19:55В Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще
19:49Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
19:33Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье – что известно
19:12Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу
18:40В Подмосковье осквернен памятник участникам спецоперации
18:04ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
18:00"Евразия-Кинофест" в Сочи - видео церемонии открытия
17:54Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели
17:15"Кино" и Крым: Цой написал несколько песен на полуострове
16:56Завод "Титановые Инвестиции" в Армянске: что здесь производит Крым - справка
16:26ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия
16:22Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно
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