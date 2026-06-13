https://crimea.ria.ru/20260613/avariya-na-khimzavode-v-krymu-i-prodvizhenie-armii-rossii--glavnoe-za-den-1156830412.html

Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день

Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день

Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T21:55

2026-06-13T21:55

2026-06-13T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвинулись в зоне СВО в нескольких районах, за сутки сократив численность армии противника на всех направлениях почти на полторы тысячи боевиков. Президент России Владимир Путин собрал совещание социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ, на котором рассказал о главных задачах в Донбассе и Новороссии, а также о положении дел в зоне спецоперации. ВСУ снова ударили по ж/д и автомобильным мостам в Крым, отменен поезд. На заводе "Титановые инвестиции" в Армянске произошла авария. В Севастополе анонсировали оборудование новых мест отдыха.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России продвигается в зоне СВОПо данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, за минувшие сутки успешно продвинулись в ряде микрорайонов Константиновки (ДНР) и "завершают зачистку Первомайского района".Также в ДНР уверенно наступают подразделения группировки войск "Центр". А бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской области, где враг понес самые большие потери.Всего за сутки ВСУ лишились боле 1440 боевиков на всех направлениях продвижения армии России.Путин созвал совещание по Донбассу и НовороссииПрезидент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи совещание о социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов РФ.Он напомнил "масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны" и дал новые поручения.Также глава государства оценил ситуацию в зоне СВО.Удары ВСУ по Крыму и новые ограниченияВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", – написал он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что движение по автомобильному мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" временно приостановлено после атак ВСУ минувшей ночью и рассказал о схеме объезда.Также стало известно об ударе по железнодорожному мосту в Чонгаре.В пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" объявили, что поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен по решению оперштаба Крыма.Авария на заводе "Титановые инвестиции"На заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко."Все службы, задействованные в ликвидации... На месте работают лаборатории", – сообщил он во второй половине дня в субботу, отметив, что лично находится на месте ЧП.И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.Под Севастополем оборудуют новые места отдыхаНа Большой севастопольской тропе, на стоянках "Аязьма верхняя" и "Ласпи", оборудуют настилы для установки туристических палаток. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Кроме того, по информации властей, до конца года на смотровых площадках и в лесу будут обустроены три уютные беседки для отдыха в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260613/chetyre-ataki-na-sevastopol-za-noch---gubernator-rasskazal-o-povrezhdeniyakh-1156822819.html

https://crimea.ria.ru/20260613/putin-otsenil-situatsiyu-v-zone-svo-1156827766.html

https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-udarili-po-rynku-v-svatovo--raneny-sem-chelovek-1156830050.html

https://crimea.ria.ru/20260613/avariya-na-khimzavode-v-krymu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156830979.html

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