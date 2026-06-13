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Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу
Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу
На заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил днем в субботу глава администрации Армянска... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T19:12
2026-06-13T19:12
2026-06-13T19:12
завод "крымский титан"
завод "титановые инвестиции" (бывший "крымский титан")
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василий телиженко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил днем в субботу глава администрации Армянска Василий Телиженко.И оценил ситуацию с точки зрения содержания в воздухе вредных веществ.Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупнейший производитель диоксида титана на территории бывшего СССР и в Восточной Европе. В июле 2022 года компания перешла под управление "Росхима". В производственную структуру входят два цеха пигментной двуокиси титана, сернокислотное производство, цех аммофос и цех сернокислого алюминия и жидкого стекла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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завод "крымский титан", завод "титановые инвестиции" (бывший "крымский титан"), армянск, крым, происшествия, новости крыма, василий телиженко
Авария на химзаводе в Крыму - что известно к этому часу
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно к этому часу