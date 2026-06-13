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Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели
Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели
Удар ВСУ по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Смертельная атака на пассажирский поезд Москва-Симферополь и изменения графика движения... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T17:54
2026-06-13T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Смертельная атака на пассажирский поезд Москва-Симферополь и изменения графика движения поездов крымского направления. Ситуация на Чонгарском мосту и варианты въезда в Крым. Причина усиления атак ВСУ на Крым и другие регионы России. Топливный дефицит в Крыму и ажиотаж на заправках Кубани. Разрушительное землетрясение на Филиппинах.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по зданию Панорамы в Севастополе10 июня в 02.48 враг с помощью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы"Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Панорама будет восстановлена и станет еще краше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ситуация с поездами в Крым8 июня враг атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Из-за угроз вражеских атак график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются. Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова. Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации, предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Чонгарский мост9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. До этого Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам – через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".Причина усиления атак ВСУУжесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции силы в преддверии комплекса знаковых мероприятий НАТО, которые начнутся в ближайшие дни, считает политический и военный эксперт Алексей Самойлов. По его мнению, учитывая ситуацию в зоне СВО, сегодня и у Зеленского, и у Европы есть понимание, что в ближайшие месяцы или даже недели произойдут радикальные изменения на линии боевого сопротивления.Топливный дефицит на полуостровеВ Крыму и Севастополе сохраняется дефицит топлива. Бензин по-прежнему продают с ограничениями не более 20 литров, при этом топливо есть не на всех АЗС.В этой связи на заправках Краснодарского края на въезде на полуостров скапливаются очереди за бензином из 100-200 машин, сообщал на этой неделе оперштаб Кубани. Однако топливо в регионе в наличии, его отпускают в полном объеме.Землетрясение на ФилиппинахСильное землетрясение магнитудой в 7,8 произошло в понедельник в 07.38 по местному времени (02.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлялась угроза цунами. Жертвами разрушительного подземного толчка стали 19 человек. Еще семеро числятся пропавшими без вести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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топ новостей недели, крым, новости, общество, в мире, севастополь
Атака ВСУ на Панораму в Севастополе и поезда в Крыму: топ недели

Атака ВСУ на Панораму Севастополя и ситуация с поездами в Крыму – топ новостей недели

17:54 13.06.2026
 
Панорама "Оборона Севастополя" горит после атаки ВСУ
Панорама Оборона Севастополя горит после атаки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов". Смертельная атака на пассажирский поезд Москва-Симферополь и изменения графика движения поездов крымского направления. Ситуация на Чонгарском мосту и варианты въезда в Крым. Причина усиления атак ВСУ на Крым и другие регионы России. Топливный дефицит в Крыму и ажиотаж на заправках Кубани. Разрушительное землетрясение на Филиппинах.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по зданию Панорамы в Севастополе

10 июня в 02.48 враг с помощью БПЛА самолетного типа атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы"Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали утром 11 числа. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Панорама будет восстановлена и станет еще краше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Панорама Оборона Севастополя горит после атаки ВСУ
12:43
"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя

Ситуация с поездами в Крым

8 июня враг атаковал пассажирский поезд Москва – Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Из-за угроз вражеских атак график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются. Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова. Пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации, предупредил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
09:37
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре

Чонгарский мост

9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. До этого Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Въехать в Крым можно по альтернативным маршрутам – через автомобильные пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
16:22
Авария на химзаводе в Армянске в Крыму - что известно

Причина усиления атак ВСУ

Ужесточение атак ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым, объясняется стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского заявить о себе с позиции силы в преддверии комплекса знаковых мероприятий НАТО, которые начнутся в ближайшие дни, считает политический и военный эксперт Алексей Самойлов. По его мнению, учитывая ситуацию в зоне СВО, сегодня и у Зеленского, и у Европы есть понимание, что в ближайшие месяцы или даже недели произойдут радикальные изменения на линии боевого сопротивления.
Электронная карта Крыма в составе России на экране монитора - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
9 июня, 18:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день

Топливный дефицит на полуострове

В Крыму и Севастополе сохраняется дефицит топлива. Бензин по-прежнему продают с ограничениями не более 20 литров, при этом топливо есть не на всех АЗС.В этой связи на заправках Краснодарского края на въезде на полуостров скапливаются очереди за бензином из 100-200 машин, сообщал на этой неделе оперштаб Кубани. Однако топливо в регионе в наличии, его отпускают в полном объеме.
Марат Хуснуллин
15:42
Хуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии

Землетрясение на Филиппинах

Сильное землетрясение магнитудой в 7,8 произошло в понедельник в 07.38 по местному времени (02.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлялась угроза цунами. Жертвами разрушительного подземного толчка стали 19 человек. Еще семеро числятся пропавшими без вести.
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