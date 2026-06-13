Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/armiya-rf-osvobodila-172-zdaniya-v-konstantinovke-v-dnr-1156825965.html
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T12:13
2026-06-13T12:33
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4073a31e334ba3fa6fbec31523a82d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.В Константиновке в ДНР штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07cb871523eae283c6a207fcfa1db78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР

Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР, уничтожив 40 боевиков ВСУ

12:13 13.06.2026 (обновлено: 12:33 13.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В Константиновке в ДНР штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.
"За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01"Масштабные задачи": Путин собрал совещание о развитии новых регионов РФ
13:51"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
13:39Поезд №483/484 Таганрог – Керчь отменен
13:14Где в Феодосии бензин в свободной продаже 13 июня – адреса
13:06Отбой тревоги объявлен в Севастополе
13:04Крымский мост сейчас - ситуация к обеду 13 июня
12:43"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя
12:13Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
11:58Воздушную тревогу объявили в Севастополе
11:46ВСУ серьезно повредили нацпарк "Святые горы" в ДНР - Пушилин
11:23Как попасть на КПП "Джанкой" после перекрытия моста в Запорожской области
11:08Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
10:45Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии
10:20Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ
10:04Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
09:54На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
09:42Где купить бензин в Саках - адреса
09:37Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
09:18ВСУ снова атаковали мосты в Крым
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
Лента новостейМолния