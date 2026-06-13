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Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T12:13
2026-06-13T12:13
2026-06-13T12:33
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.В Константиновке в ДНР штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР
Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР, уничтожив 40 боевиков ВСУ
12:13 13.06.2026 (обновлено: 12:33 13.06.2026)