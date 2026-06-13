https://crimea.ria.ru/20260613/armiya-rf-osvobodila-172-zdaniya-v-konstantinovke-v-dnr-1156825965.html

Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР

Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР - РИА Новости Крым, 13.06.2026

Армия РФ освободила 172 здания в Константиновке в ДНР

Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T12:13

2026-06-13T12:13

2026-06-13T12:33

донецкая народная республика (днр)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике, уничтожив 40 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.В Константиновке в ДНР штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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