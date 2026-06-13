https://crimea.ria.ru/20260613/177-dronov-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156822372.html

177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 13.06.2026

177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T07:22

2026-06-13T07:22

2026-06-13T07:25

министерство обороны рф

атаки всу

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260613/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-obyavlena-vtoroy-raz-za-utro---rabotaet-pvo-1156822240.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво