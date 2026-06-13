https://crimea.ria.ru/20260613/177-dronov-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156822372.html
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 13.06.2026
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:22
2026-06-13T07:22
2026-06-13T07:25
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атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-obyavlena-vtoroy-raz-za-utro---rabotaet-pvo-1156822240.html
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - Минобороны
07:22 13.06.2026 (обновлено: 07:25 13.06.2026)