Рейтинг@Mail.ru
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260613/177-dronov-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156822372.html
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 13.06.2026
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T07:22
2026-06-13T07:25
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156696460_69:0:1276:679_1920x0_80_0_0_5ede24dfb05d5cb60e5c9c041ed872c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260613/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-obyavlena-vtoroy-raz-za-utro---rabotaet-pvo-1156822240.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156696460_220:0:1125:679_1920x0_80_0_0_653afb538d8fe2f55ef4efddceeaac02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - Минобороны

07:22 13.06.2026 (обновлено: 07:25 13.06.2026)
 
© Министерство обороны РФБеспилотник
Беспилотник
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Украинские дроны уничтожили над Крымом, Черным и Азовскими морями этой ночью, сообщает Минобороны России. Всего над регионами страны сбили 177 вражеских БПЛА.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
07:05
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Где у моря в Севастополе появятся настилы под палатки для туристов
10:45Будет только хуже: эксперт о ситуации в Британии и возможностях ее армии
10:20Новороссийск отражает атаку ударных беспилотников ВСУ
10:04Бьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
09:54На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже
09:42Где купить бензин в Саках - адреса
09:37Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
09:18ВСУ снова атаковали мосты в Крым
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка утром 13 июня
09:08Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях
08:49В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:42Не потерять зрение: как вовремя распознать глаукому
07:43Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе
07:41Морской терминал горит на Кубани после атаки дронов - погиб один человек
07:22177 дронов ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
07:05В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за утро - работает ПВО
00:01Местами сильные ливни с градом и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июня
23:08В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером 12 июня
Лента новостейМолния