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109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.06.2026
109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:29
2026-06-13T21:29
2026-06-13T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ."Тринадцатого июня текущего года в период с 07.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, крым, министерство обороны рф, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Тринадцатого июня текущего года в период с 07.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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