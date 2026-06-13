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109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.06.2026
109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T21:29
2026-06-13T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ."Тринадцатого июня текущего года в период с 07.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, крым, министерство обороны рф, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), срочные новости крыма

109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России

21:29 13.06.2026 (обновлено: 21:31 13.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Тринадцатого июня текущего года в период с 07.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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ПВОКрымМинистерство обороны РФАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Срочные новости Крыма
 
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