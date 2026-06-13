https://crimea.ria.ru/20260613/109-dronov-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156832349.html

109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России

109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.06.2026

109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T21:29

2026-06-13T21:29

2026-06-13T21:31

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 мск, сообщило журналистам Минобороны РФ."Тринадцатого июня текущего года в период с 07.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, крым, министерство обороны рф, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), срочные новости крыма