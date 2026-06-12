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Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму

Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T16:07

2026-06-12T16:07

2026-06-12T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму.Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц, в числе которых российские судьи и СМИ. Санкции затрагивают, в частности, Союз журналистов России и его отделения в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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