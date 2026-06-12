https://crimea.ria.ru/20260612/vsu-atakovali-tatarstan--zhiteley-evakuirovali-posle-popadaniya-bpla-v-zhiloy-dom-1156802822.html

ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом

ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом - РИА Новости Крым, 12.06.2026

ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом

ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T08:16

2026-06-12T08:16

2026-06-12T08:16

новости

татарстан

рустам минниханов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы. Атаке также подверглись предприятия региона.Производственные процессы не остановлены, подчеркнул он. Все необходимые службы находятся на местах. Также глава региона сообщил, что один из БПЛА попал в жилой дом.Руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260612/231-ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156802283.html

татарстан

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2026

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новости, татарстан, рустам минниханов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу