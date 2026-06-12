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ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом - РИА Новости Крым, 12.06.2026
ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:16
2026-06-12T08:16
новости
татарстан
рустам минниханов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы. Атаке также подверглись предприятия региона.Производственные процессы не остановлены, подчеркнул он. Все необходимые службы находятся на местах. Также глава региона сообщил, что один из БПЛА попал в жилой дом.Руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, татарстан, рустам минниханов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом

После атаки ВСУ на Татарстан и попадания БПЛА в жилой дом эвакуированы жители

08:16 12.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы. Атаке также подверглись предприятия региона.

"Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион Республики. Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия", – написал Минниханов в своем канале в МАКС.

Производственные процессы не остановлены, подчеркнул он. Все необходимые службы находятся на местах. Также глава региона сообщил, что один из БПЛА попал в жилой дом.
"Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – проинформировал Минниханов.
Руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей.
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НовостиТатарстанРустам МиннихановПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:34Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
08:24В Крыму работает ПВО
08:16ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
08:04Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня
07:36231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России
07:01День России
00:01Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
23:31Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку
22:33Эвакуация Пентагона и переименование "Украины" в Севастополе – главное
22:21Что показал удар по Панораме Севастополя - мнение
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