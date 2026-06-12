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ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом - РИА Новости Крым, 12.06.2026
ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:16
2026-06-12T08:16
2026-06-12T08:16
новости
татарстан
рустам минниханов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. ВСУ утром в пятницу массированно атаковали Татарстан, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы. Атаке также подверглись предприятия региона.Производственные процессы не остановлены, подчеркнул он. Все необходимые службы находятся на местах. Также глава региона сообщил, что один из БПЛА попал в жилой дом.Руководство района проводит необходимую работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, татарстан, рустам минниханов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
После атаки ВСУ на Татарстан и попадания БПЛА в жилой дом эвакуированы жители