https://crimea.ria.ru/20260612/v-yalte-est-benzin-na-11-zapravkakh-1156805200.html
В Ялте есть бензин на 11 заправках
В Ялте есть бензин на 11 заправках - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Ялте есть бензин на 11 заправках
В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T12:08
2026-06-12T12:08
2026-06-12T12:09
ялта
новости крыма
топливо
бензин
автомобиль
транспорт
администрация ялты
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/68/1115386894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67bd842ac586ed80a00048c7cdf4f723.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):АЗС Т-НефтьЯлта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машинСимеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машинАЗС АтанАЗС 15 г Ялта ЮБШ 24АЗС 16 г Ялта ЮБШ 44АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 еАЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87АЗС 33 г Алупка ЮБШ 9аАЗС 132 г Ялта ЮБШ 75АЗС 133 г Алупка ЮБШ 38АЗС ТЭСЯлта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500АЗС "Формула"Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июняБензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в ФеодосииГде купить бензин в Саках в пятницу
https://crimea.ria.ru/20260610/voditeli-sprovotsirovali-azhiotazh-na-zapravkakh-kubani-na-vezde-v-krym-1156753340.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/68/1115386894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c93901589f676682dcc5a45d4dc56ff2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, новости крыма, топливо, бензин, автомобиль, транспорт, администрация ялты, крым
В Ялте есть бензин на 11 заправках
В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС – администрация
12:08 12.06.2026 (обновлено: 12:09 12.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.
Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):
Ялта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машин
Симеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машин
АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 е
АЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87
Ялта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500
Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: