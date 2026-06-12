https://crimea.ria.ru/20260612/v-yalte-est-benzin-na-11-zapravkakh-1156805200.html

В Ялте есть бензин на 11 заправках

В Ялте есть бензин на 11 заправках - РИА Новости Крым, 12.06.2026

В Ялте есть бензин на 11 заправках

В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T12:08

2026-06-12T12:08

2026-06-12T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):АЗС Т-НефтьЯлта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машинСимеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машинАЗС АтанАЗС 15 г Ялта ЮБШ 24АЗС 16 г Ялта ЮБШ 44АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 еАЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87АЗС 33 г Алупка ЮБШ 9аАЗС 132 г Ялта ЮБШ 75АЗС 133 г Алупка ЮБШ 38АЗС ТЭСЯлта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500АЗС "Формула"Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июняБензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в ФеодосииГде купить бензин в Саках в пятницу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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