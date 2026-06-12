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В Ялте есть бензин на 11 заправках - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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В Ялте есть бензин на 11 заправках
В Ялте есть бензин на 11 заправках - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Ялте есть бензин на 11 заправках
В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T12:08
2026-06-12T12:09
ялта
новости крыма
топливо
бензин
автомобиль
транспорт
администрация ялты
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):АЗС Т-НефтьЯлта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машинСимеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машинАЗС АтанАЗС 15 г Ялта ЮБШ 24АЗС 16 г Ялта ЮБШ 44АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 еАЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87АЗС 33 г Алупка ЮБШ 9аАЗС 132 г Ялта ЮБШ 75АЗС 133 г Алупка ЮБШ 38АЗС ТЭСЯлта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500АЗС "Формула"Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июняБензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в ФеодосииГде купить бензин в Саках в пятницу
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ялта, новости крыма, топливо, бензин, автомобиль, транспорт, администрация ялты, крым
В Ялте есть бензин на 11 заправках

В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС – администрация

12:08 12.06.2026 (обновлено: 12:09 12.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Ялте в пятницу бензин в свободной продаже есть на 11 АЗС. Об этом проинформировали в городской администрации.
Перечень АЗС Ялты, на которых топливо реализуется за наличный расчёт (данные на утро 12 июня 2026):
АЗС Т-Нефть
Ялта ЮБШ 7 – АИ-95 ~200 машин, АИ-92 ~200 машин, ДТ-Танеко ~100 машин, ДТ ~100 машин
Симеиз 56 ЮБШ 1 – АИ-95 ~150 машин, АИ-92 ~150 машин
АЗС Атан
АЗС 15 г Ялта ЮБШ 24
АЗС 16 г Ялта ЮБШ 44
АЗС 19 г Ялта п Массандра ЮБШ 1 е
АЗС 32 г. Ялта п Никита ЮБШ 87
АЗС 33 г Алупка ЮБШ 9а
АЗС 132 г Ялта ЮБШ 75
АЗС 133 г Алупка ЮБШ 38
АЗС ТЭС
Ялта, Южнобережное шоссе, 22 – АИ 95 NP – 2500
АЗС "Формула"
Ялта, ул. ЮБШ, 27-Б – АИ 95 K5 (20 литров ~190 машин)
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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