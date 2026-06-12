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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T23:08
2026-06-12T23:08
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воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги

23:08 12.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаСевастопольНовости СевастополяВоздушная тревога в СевастополеМихаил Развожаев
 
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Заголовок открываемого материала
23:08В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером 12 июня
22:01В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:52Снижение цен на топливо в Крыму и увеличение численности армии России: главное за день
21:36В Крыму снова работает ПВО
21:31Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ
21:22Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина
20:55В России работают над ГОСТом на автотуризм
20:28Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
20:11Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн
19:55Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции
19:38Как изменились обращения крымчан за 12 лет
19:22В Крыму объявлена высокая пожарная опасность
19:10Как отмечают День России в Крыму и Севастополе
18:57США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине
18:37Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
18:27Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю
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17:45Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин
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